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ЕС лишил Украину доходов от стали

ЕС лишил Украину доходов от стали - 14.07.2026 Украина.ру

ЕС лишил Украину доходов от стали

Украинские экспортёры стали столкнулись с новыми проблемами, созданными евробюрократией. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T13:05

2026-07-14T13:05

2026-07-14T13:05

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На кону стоит миллиард долларов. Из-за новых квот ЕС Украина может потерять до 1,6 млн тонн экспорта в год, пишет издание Politico.Евросоюз ограничил импорт украинской стали и это создает дополнительные риски для украинской металлургии, пишет издание. По оценке GMK Center, ежегодные потери украинского экспорта стали могут составить более $1 млрд.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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