https://ukraina.ru/20260714/es-lishil-ukrainu-dokhodov-ot-stali-1081448708.html
ЕС лишил Украину доходов от стали
ЕС лишил Украину доходов от стали - 14.07.2026 Украина.ру
ЕС лишил Украину доходов от стали
Украинские экспортёры стали столкнулись с новыми проблемами, созданными евробюрократией. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T13:05
2026-07-14T13:05
2026-07-14T13:05
новости
украина
евросоюз
politico
европа
россия
украина.ру
ес
экспорт
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102241/35/1022413568_0:236:3050:1952_1920x0_80_0_0_963251e2abdc1bb643a87a932d72dd08.jpg
На кону стоит миллиард долларов. Из-за новых квот ЕС Украина может потерять до 1,6 млн тонн экспорта в год, пишет издание Politico.Евросоюз ограничил импорт украинской стали и это создает дополнительные риски для украинской металлургии, пишет издание. По оценке GMK Center, ежегодные потери украинского экспорта стали могут составить более $1 млрд.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
европа
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102241/35/1022413568_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_a9ef68d1c0bc6d85c7457ce1772c9bba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, politico, европа, россия, украина.ру, ес, экспорт, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Украина, Евросоюз, Politico, Европа, Россия, Украина.ру, ЕС, экспорт, евроинтеграция, Украина-ЕС, соглашение с ЕС
ЕС лишил Украину доходов от стали
Украинские экспортёры стали столкнулись с новыми проблемами, созданными евробюрократией. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру