ЕС лишил Украину доходов от стали - 14.07.2026 Украина.ру
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ЕС лишил Украину доходов от стали
ЕС лишил Украину доходов от стали - 14.07.2026 Украина.ру
ЕС лишил Украину доходов от стали
Украинские экспортёры стали столкнулись с новыми проблемами, созданными евробюрократией. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T13:05
2026-07-14T13:05
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На кону стоит миллиард долларов. Из-за новых квот ЕС Украина может потерять до 1,6 млн тонн экспорта в год, пишет издание Politico.Евросоюз ограничил импорт украинской стали и это создает дополнительные риски для украинской металлургии, пишет издание. По оценке GMK Center, ежегодные потери украинского экспорта стали могут составить более $1 млрд.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, евросоюз, politico, европа, россия, украина.ру, ес, экспорт, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Украина, Евросоюз, Politico, Европа, Россия, Украина.ру, ЕС, экспорт, евроинтеграция, Украина-ЕС, соглашение с ЕС

ЕС лишил Украину доходов от стали

13:05 14.07.2026
 
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Лев Поликашин
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Украинские экспортёры стали столкнулись с новыми проблемами, созданными евробюрократией. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
На кону стоит миллиард долларов. Из-за новых квот ЕС Украина может потерять до 1,6 млн тонн экспорта в год, пишет издание Politico.

Евросоюз ограничил импорт украинской стали и это создает дополнительные риски для украинской металлургии, пишет издание.

По оценке GMK Center, ежегодные потери украинского экспорта стали могут составить более $1 млрд.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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