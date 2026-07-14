"Путин подыгрывает Трампу": эксперт объяснил, как Россия использует хаос Запада - 14.07.2026 Украина.ру
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"Путин подыгрывает Трампу": эксперт объяснил, как Россия использует хаос Запада
"Путин подыгрывает Трампу": эксперт объяснил, как Россия использует хаос Запада - 14.07.2026 Украина.ру
"Путин подыгрывает Трампу": эксперт объяснил, как Россия использует хаос Запада
Российское руководство поступает правильно, подыгрывая Трампу, поскольку его действия вносят хаос в ряды единого Запада. Даже если президент США считает, что мог бы удержать Москву от СВО, это выгодно использовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-07-14T04:15
2026-07-14T10:38
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.Отвечая на вопрос о том, как России работать с двойственной позицией США по Украине, Сидоров заявил, что российское руководство поступает правильно, подыгрывая американскому лидеру. "[Президент РФ Владимир] Путин несколько раз заявил, что если бы Трамп был при власти, может быть, этой войны бы и не было. С моей точки зрения, он ему подыграл", — пояснил он.По словам эксперта, если бы национальные интересы России диктовали проведение СВО, то неважно, кто был бы в Белом доме. "Но если Трамп считает, что мог бы удержать нас от проведения СВО, то можно ему и подыграть, потому что он вносит хаос в ряды единого Запада. Сейчас нам это выгодно", — отметил Сидоров."Сейчас нам это выгодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
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"Путин подыгрывает Трампу": эксперт объяснил, как Россия использует хаос Запада

04:15 14.07.2026 (обновлено: 10:38 14.07.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Public domain
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Российское руководство поступает правильно, подыгрывая Трампу, поскольку его действия вносят хаос в ряды единого Запада. Даже если президент США считает, что мог бы удержать Москву от СВО, это выгодно использовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.
Отвечая на вопрос о том, как России работать с двойственной позицией США по Украине, Сидоров заявил, что российское руководство поступает правильно, подыгрывая американскому лидеру.
"[Президент РФ Владимир] Путин несколько раз заявил, что если бы Трамп был при власти, может быть, этой войны бы и не было. С моей точки зрения, он ему подыграл", — пояснил он.
По словам эксперта, если бы национальные интересы России диктовали проведение СВО, то неважно, кто был бы в Белом доме. "Но если Трамп считает, что мог бы удержать нас от проведения СВО, то можно ему и подыграть, потому что он вносит хаос в ряды единого Запада. Сейчас нам это выгодно", — отметил Сидоров.
"Сейчас нам это выгодно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
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