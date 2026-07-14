Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях - 14.07.2026 Украина.ру
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Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях - 14.07.2026 Украина.ру
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях
Сорок мирных жителей России погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале
2026-07-14T14:11
2026-07-14T14:12
новости
россия
белгородская область
донецкая народная республика
мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник.Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.Посол добавил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, белгородская область, донецкая народная республика, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях

14:11 14.07.2026 (обновлено: 14:12 14.07.2026)
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : из личного архива
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Сорок мирных жителей России погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале
"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.
Посол добавил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".
Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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