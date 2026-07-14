https://ukraina.ru/20260714/miroshnik-rasskazal-o-pogibshikh-iz-za-udarov-vsu-mirnykh-zhitelyakh-1081451905.html
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях - 14.07.2026 Украина.ру
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях
Сорок мирных жителей России погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале
2026-07-14T14:11
2026-07-14T14:11
2026-07-14T14:12
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"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник.Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.Посол добавил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, донецкая народная республика, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Мирошник рассказал о погибших из-за ударов ВСУ мирных жителях
14:11 14.07.2026 (обновлено: 14:12 14.07.2026)
Сорок мирных жителей России погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале
"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России около шести тысяч боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.
Посол добавил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".
Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.