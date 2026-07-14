Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма* - 14.07.2026 Украина.ру
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Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*
Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма* - 14.07.2026 Украина.ру
Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*
Младшая сестра покойного сенатора-республиканца Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом 14 июля сообщает Politico
2026-07-14T14:22
2026-07-14T16:30
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Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении уже на следующее утро после смерти Грэма*. "Для меня огромная привилегия — завершить часть его важной работы. Этого хотел бы сам Линдси", — заявила Грэм Нордон. Решение поддержали президент США Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.Дарлин Грэм Нордон была близким доверенным лицом брата и возглавляет Комиссию штата по делам слепых. Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года, предположительно от разрыва аорты. Он был известен как один из самых ярых русофобов в Конгрессе, призывал к 500-процентным пошлинам против импортёров российской нефти и требовал признать РФ "спонсором терроризма". Об этом – в материале Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончинойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, европа, линдси грэм, дональд трамп, рустем умеров, politico, мир без границ
Новости, Россия, США, Европа, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Politico, Мир без границ

Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*

14:22 14.07.2026 (обновлено: 16:30 14.07.2026)
 
© REUTERS / Christopher Aluka Berry
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Christopher Aluka Berry
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Младшая сестра покойного сенатора-республиканца Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом 14 июля сообщает Politico
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении уже на следующее утро после смерти Грэма*.
"Для меня огромная привилегия — завершить часть его важной работы. Этого хотел бы сам Линдси", — заявила Грэм Нордон.
Решение поддержали президент США Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.
Дарлин Грэм Нордон была близким доверенным лицом брата и возглавляет Комиссию штата по делам слепых.
Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года, предположительно от разрыва аорты. Он был известен как один из самых ярых русофобов в Конгрессе, призывал к 500-процентным пошлинам против импортёров российской нефти и требовал признать РФ "спонсором терроризма". Об этом – в материале Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
*признан террористом и экстремистом
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