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Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*
Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма* - 14.07.2026 Украина.ру
Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*
Младшая сестра покойного сенатора-республиканца Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом 14 июля сообщает Politico
2026-07-14T14:22
2026-07-14T14:22
2026-07-14T16:30
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Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении уже на следующее утро после смерти Грэма*. "Для меня огромная привилегия — завершить часть его важной работы. Этого хотел бы сам Линдси", — заявила Грэм Нордон. Решение поддержали президент США Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.Дарлин Грэм Нордон была близким доверенным лицом брата и возглавляет Комиссию штата по делам слепых. Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года, предположительно от разрыва аорты. Он был известен как один из самых ярых русофобов в Конгрессе, призывал к 500-процентным пошлинам против импортёров российской нефти и требовал признать РФ "спонсором терроризма". Об этом – в материале Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончинойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, США, Европа, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Politico, Мир без границ
Стало известно, кто займёт пост умершего сенатора-русофоба Грэма*
14:22 14.07.2026 (обновлено: 16:30 14.07.2026)
Младшая сестра покойного сенатора-республиканца Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом 14 июля сообщает Politico