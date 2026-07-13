https://ukraina.ru/20260713/raskola-v-nato-ne-proizoshlo-amerikanist-ob-otnosheniyakh-ssha-i-evropy-1081402033.html

"Раскола в НАТО не произошло": американист об отношениях США и Европы

"Раскола в НАТО не произошло": американист об отношениях США и Европы - 13.07.2026 Украина.ру

"Раскола в НАТО не произошло": американист об отношениях США и Европы

Раскола в НАТО не произошло, отношения США и Европы можно охарактеризовать как "будем иметь лучшие отношения". Дания оказалась в одиночестве из-за претензий Трампа на Гренландию, и никто в Европе не рискнул пойти на открытый конфликт с Вашингтоном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-13T12:33

2026-07-13T12:33

2026-07-13T12:33

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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Отвечая на вопрос о том, был ли раскол в НАТО, Вайнер заявил, что его не произошло, и Соединенные Штаты остаются главным партнером Европы. "Скорее, ситуация описывается фразой "будем иметь лучшие отношения", — пояснил он.По словам эксперта, единственная трещина возникла с Данией из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. "ВВП США — 31 триллион долларов, ВВП Дании — менее 500 миллиардов евро. Трамп может "купить и продать" Данию вместе с Гренландией несколько раз", — отметил Вайнер.Он подчеркнул, что Дания оказалась в одиночестве. "Никто в Европе не рискнул пойти на открытый конфликт с Вашингтоном ради защиты интересов Копенгагена. Соединенные Штаты остаются главным партнером, и Европа это признает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.

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