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Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта

Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта - 05.08.2026 Украина.ру

Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в течение ночи дважды перекрывали из-за угрозы ударов БПЛА. Об этом в ночь на 5 августа сообщал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-08-05T07:49

2026-08-05T07:49

2026-08-05T07:49

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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении центра от 1:57 мск.В 3:29 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, однако в 3:49 мск его вновь перекрыли.В 4:29 мск Крымский мост был открыт. К этому часу затруднений в проезде автотранспорта к пунктам ручного досмотра нет.Подробнее о ситуации на полуострове по состоянию на начало августа - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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