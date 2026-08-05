Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта - 05.08.2026 Украина.ру
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Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта
Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта - 05.08.2026 Украина.ру
Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в течение ночи дважды перекрывали из-за угрозы ударов БПЛА. Об этом в ночь на 5 августа сообщал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-08-05T07:49
2026-08-05T07:49
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крымский мост
автотранспорт
ограничения
бпла
опасность
воздушная тревога
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении центра от 1:57 мск.В 3:29 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, однако в 3:49 мск его вновь перекрыли.В 4:29 мск Крымский мост был открыт. К этому часу затруднений в проезде автотранспорта к пунктам ручного досмотра нет.Подробнее о ситуации на полуострове по состоянию на начало августа - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт, ограничения, БПЛА, опасность, воздушная тревога, тревога, автоперевозки, туризм, курорты, курорты, Курортный сезон

Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта

07:49 05.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в течение ночи дважды перекрывали из-за угрозы ударов БПЛА. Об этом в ночь на 5 августа сообщал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении центра от 1:57 мск.
В 3:29 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, однако в 3:49 мск его вновь перекрыли.
В 4:29 мск Крымский мост был открыт. К этому часу затруднений в проезде автотранспорта к пунктам ручного досмотра нет.
Подробнее о ситуации на полуострове по состоянию на начало августа - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.
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