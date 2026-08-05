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Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта
Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта - 05.08.2026 Украина.ру
Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в течение ночи дважды перекрывали из-за угрозы ударов БПЛА. Об этом в ночь на 5 августа сообщал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-08-05T07:49
2026-08-05T07:49
2026-08-05T07:49
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крымский мост
автотранспорт
ограничения
бпла
опасность
воздушная тревога
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении центра от 1:57 мск.В 3:29 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, однако в 3:49 мск его вновь перекрыли.В 4:29 мск Крымский мост был открыт. К этому часу затруднений в проезде автотранспорта к пунктам ручного досмотра нет.Подробнее о ситуации на полуострове по состоянию на начало августа - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт, ограничения, бпла, опасность, воздушная тревога, тревога, автоперевозки, туризм, курорты, курорты, курортный сезон
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт, ограничения, БПЛА, опасность, воздушная тревога, тревога, автоперевозки, туризм, курорты, курорты, Курортный сезон
Крымский мост в течение ночи дважды перекрывали для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в течение ночи дважды перекрывали из-за угрозы ударов БПЛА. Об этом в ночь на 5 августа сообщал Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении центра от 1:57 мск.
В 3:29 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено, однако в 3:49 мск его вновь перекрыли.
В 4:29 мск Крымский мост был открыт. К этому часу затруднений в проезде автотранспорта к пунктам ручного досмотра нет.
Подробнее о ситуации на полуострове по состоянию на начало августа - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру