https://ukraina.ru/20260713/-ukrainizirovali-bryullova-i-romanovykh-1081423655.html
"Украинизировали" Брюллова и Романовых
"Украинизировали" Брюллова и Романовых - 13.07.2026 Украина.ру
"Украинизировали" Брюллова и Романовых
В украинских соцсетях "украинизировали" Брюллова и Романовых. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:21
2026-07-13T19:21
2026-07-13T19:21
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Пропаганда на Украине продолжает стирать из истории любые факты, которые не вписываются в антироссийскую методичку. Телеграм-канал Украина.ру обнаружил, что в местных соцсетях активно разгоняют новый исторический миф: оказывается, Тараса Шевченко из крепостной неволи выкупили некие абстрактные украинцы, а вовсе не русские деятели искусства."Ради красивой национальной сказки диванные патриоты предпочитают напрочь забыть неудобную правду, - сказано в публикации. - В их альтернативной реальности больше нет ни Карла Брюллова, ни Василия Жуковского, которые организовали благотворительную лотерею. Бесследно исчезла из истории и императорская семья Романовых, которая внесла 1000 из 2500 рублей, необходимых для освобождения будущего "Кобзаря".Авторы тг-канала ждут, когда Карла Брюллова официально переименуют в Карло Брюлленко, чтобы методичка не трещала по швам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, карл брюллов, тарас шевченко, ес, украина.ру, династия романовых, николай ii, украинизация, украинские мифы, русофобия, фальсификация
Новости, Украина, Россия, Карл Брюллов, Тарас Шевченко, ЕС, Украина.ру, династия Романовых, Николай II, украинизация, украинские мифы, Русофобия, фальсификация
"Украинизировали" Брюллова и Романовых
В украинских соцсетях "украинизировали" Брюллова и Романовых. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Пропаганда на Украине продолжает стирать из истории любые факты, которые не вписываются в антироссийскую методичку. Телеграм-канал Украина.ру обнаружил, что в местных соцсетях активно разгоняют новый исторический миф: оказывается, Тараса Шевченко из крепостной неволи выкупили некие абстрактные украинцы, а вовсе не русские деятели искусства.
"Ради красивой национальной сказки диванные патриоты предпочитают напрочь забыть неудобную правду, - сказано в публикации. - В их альтернативной реальности больше нет ни Карла Брюллова, ни Василия Жуковского, которые организовали благотворительную лотерею. Бесследно исчезла из истории и императорская семья Романовых, которая внесла 1000 из 2500 рублей, необходимых для освобождения будущего "Кобзаря".
Авторы тг-канала ждут, когда Карла Брюллова официально переименуют в Карло Брюлленко, чтобы методичка не трещала по швам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.