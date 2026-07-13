"Украинизировали" Брюллова и Романовых - 13.07.2026 Украина.ру
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"Украинизировали" Брюллова и Романовых
"Украинизировали" Брюллова и Романовых - 13.07.2026 Украина.ру
"Украинизировали" Брюллова и Романовых
В украинских соцсетях "украинизировали" Брюллова и Романовых. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:21
2026-07-13T19:21
новости
украина
россия
карл брюллов
тарас шевченко
ес
украина.ру
династия романовых
николай ii
украинизация
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Пропаганда на Украине продолжает стирать из истории любые факты, которые не вписываются в антироссийскую методичку. Телеграм-канал Украина.ру обнаружил, что в местных соцсетях активно разгоняют новый исторический миф: оказывается, Тараса Шевченко из крепостной неволи выкупили некие абстрактные украинцы, а вовсе не русские деятели искусства."Ради красивой национальной сказки диванные патриоты предпочитают напрочь забыть неудобную правду, - сказано в публикации. - В их альтернативной реальности больше нет ни Карла Брюллова, ни Василия Жуковского, которые организовали благотворительную лотерею. Бесследно исчезла из истории и императорская семья Романовых, которая внесла 1000 из 2500 рублей, необходимых для освобождения будущего "Кобзаря".Авторы тг-канала ждут, когда Карла Брюллова официально переименуют в Карло Брюлленко, чтобы методичка не трещала по швам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, карл брюллов, тарас шевченко, ес, украина.ру, династия романовых, николай ii, украинизация, украинские мифы, русофобия, фальсификация
Новости, Украина, Россия, Карл Брюллов, Тарас Шевченко, ЕС, Украина.ру, династия Романовых, Николай II, украинизация, украинские мифы, Русофобия, фальсификация

"Украинизировали" Брюллова и Романовых

19:21 13.07.2026
 
© Фото : Российское историческое обществоНиколай Лавров "Портрет императора Александра II", 1868 год
Николай Лавров Портрет императора Александра II, 1868 год - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Российское историческое общество
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В украинских соцсетях "украинизировали" Брюллова и Романовых. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Пропаганда на Украине продолжает стирать из истории любые факты, которые не вписываются в антироссийскую методичку. Телеграм-канал Украина.ру обнаружил, что в местных соцсетях активно разгоняют новый исторический миф: оказывается, Тараса Шевченко из крепостной неволи выкупили некие абстрактные украинцы, а вовсе не русские деятели искусства.

"Ради красивой национальной сказки диванные патриоты предпочитают напрочь забыть неудобную правду, - сказано в публикации. - В их альтернативной реальности больше нет ни Карла Брюллова, ни Василия Жуковского, которые организовали благотворительную лотерею. Бесследно исчезла из истории и императорская семья Романовых, которая внесла 1000 из 2500 рублей, необходимых для освобождения будущего "Кобзаря".
Авторы тг-канала ждут, когда Карла Брюллова официально переименуют в Карло Брюлленко, чтобы методичка не трещала по швам.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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