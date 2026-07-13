https://ukraina.ru/20260713/-ukrainizirovali-bryullova-i-romanovykh-1081423655.html

"Украинизировали" Брюллова и Романовых

"Украинизировали" Брюллова и Романовых - 13.07.2026 Украина.ру

"Украинизировали" Брюллова и Романовых

В украинских соцсетях "украинизировали" Брюллова и Романовых. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T19:21

2026-07-13T19:21

2026-07-13T19:21

новости

украина

россия

карл брюллов

тарас шевченко

ес

украина.ру

династия романовых

николай ii

украинизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078615308_40:0:929:500_1920x0_80_0_0_585509765c6a9a37c4fd782fd5460161.jpg

Пропаганда на Украине продолжает стирать из истории любые факты, которые не вписываются в антироссийскую методичку. Телеграм-канал Украина.ру обнаружил, что в местных соцсетях активно разгоняют новый исторический миф: оказывается, Тараса Шевченко из крепостной неволи выкупили некие абстрактные украинцы, а вовсе не русские деятели искусства."Ради красивой национальной сказки диванные патриоты предпочитают напрочь забыть неудобную правду, - сказано в публикации. - В их альтернативной реальности больше нет ни Карла Брюллова, ни Василия Жуковского, которые организовали благотворительную лотерею. Бесследно исчезла из истории и императорская семья Романовых, которая внесла 1000 из 2500 рублей, необходимых для освобождения будущего "Кобзаря".Авторы тг-канала ждут, когда Карла Брюллова официально переименуют в Карло Брюлленко, чтобы методичка не трещала по швам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, карл брюллов, тарас шевченко, ес, украина.ру, династия романовых, николай ii, украинизация, украинские мифы, русофобия, фальсификация