https://ukraina.ru/20260709/9-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081281791.html

Война, антитеррор и литература в ДНР. 9 июля, вечерний эфир

Война, антитеррор и литература в ДНР. 9 июля, вечерний эфир - 10.07.2026 Украина.ру

Война, антитеррор и литература в ДНР. 9 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-09T18:40

2026-07-09T18:40

2026-07-10T13:14

новороссия

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. О литературе, войне, антитерроре и мирной жизни. Гость: Инна Кучерова – донецкая поэтесса и журналистка, писательница и волонтёр.* Важный разговор. О помощи Новороссии и обмене пленных. Гость: Дмитрий Кузнецов – депутат Государственной думы.

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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