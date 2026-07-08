https://ukraina.ru/20260708/voynu-nachal-zapad-ischenko-obyasnil-pochemu-konflikt-protiv-rossii-nachalsya-ne-s-ukrainy-1081174766.html

"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины

"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины - 08.07.2026 Украина.ру

"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины

Запад начал войну против России задолго до Украины и ликвидировал даже прозападные режимы, пытавшиеся сохранять нейтралитет. Запад показал, что нейтралы его не интересуют, и он собирается дальше давить на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-08T05:00

2026-07-08T05:00

2026-07-08T11:49

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Ищенко заявил, что конфликт с Россией Запад начал задолго до событий на Украине. "Войну начал Запад. На Украине еще все было в порядке, а война уже шла. Россия обвиняла Запад еще во вмешательство в чеченские войны", — пояснил он.По словам эксперта, Запад устраивал майданы в Сербии, Грузии и на Украине. "Потом были майданы в Сербии и в Грузии. Потом была удачная попытка майдана на Украине", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад ликвидировал даже те режимы, которые были прозападными, но пытались сохранять нейтралитет с Россией. То есть Запад ликвидировал даже те режимы, которые были в целом прозападными, но предпочитали с Россией придерживать нейтральный политический тон и развивать выгодное экономическое сотрудничество, уточнил политолог.Ищенко добавил, что уже тогда Запад показал свои истинные намерения. "Уже тогда Запад показал, что нейтралы его не интересуют и что он их будет душить всеми силами. Это означало, что он собирается дальше душить Россию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.

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