"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины - 08.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260708/voynu-nachal-zapad-ischenko-obyasnil-pochemu-konflikt-protiv-rossii-nachalsya-ne-s-ukrainy-1081174766.html
"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины
"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины - 08.07.2026 Украина.ру
"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины
Запад начал войну против России задолго до Украины и ликвидировал даже прозападные режимы, пытавшиеся сохранять нейтралитет. Запад показал, что нейтралы его не интересуют, и он собирается дальше давить на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-08T05:00
2026-07-08T11:49
новости
запад
россия
украина
ростислав ищенко
украина.ру
сербия
грузия
война
чем закончится война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059677504_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_e0afdf0dc3265d37ee61dc45584bf452.jpg
Ищенко заявил, что конфликт с Россией Запад начал задолго до событий на Украине. "Войну начал Запад. На Украине еще все было в порядке, а война уже шла. Россия обвиняла Запад еще во вмешательство в чеченские войны", — пояснил он.По словам эксперта, Запад устраивал майданы в Сербии, Грузии и на Украине. "Потом были майданы в Сербии и в Грузии. Потом была удачная попытка майдана на Украине", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад ликвидировал даже те режимы, которые были прозападными, но пытались сохранять нейтралитет с Россией. То есть Запад ликвидировал даже те режимы, которые были в целом прозападными, но предпочитали с Россией придерживать нейтральный политический тон и развивать выгодное экономическое сотрудничество, уточнил политолог.Ищенко добавил, что уже тогда Запад показал свои истинные намерения. "Уже тогда Запад показал, что нейтралы его не интересуют и что он их будет душить всеми силами. Это означало, что он собирается дальше душить Россию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
запад
россия
украина
сербия
грузия
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059677504_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_43315ddb5089928063b3069bb7f7ca59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, украина.ру, сербия, грузия, война, чем закончится война на украине, война на украине, майдан, евромайдан, главные новости, главное, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия
Новости, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Сербия, Грузия, война, чем закончится война на Украине, война на Украине, Майдан, евромайдан, Главные новости, главное, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия

"Войну развязал Запад": Ищенко объяснил, почему конфликт против России начался не с Украины

05:00 08.07.2026 (обновлено: 11:49 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента
Протесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запад начал войну против России задолго до Украины и ликвидировал даже прозападные режимы, пытавшиеся сохранять нейтралитет. Запад показал, что нейтралы его не интересуют, и он собирается дальше давить на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко заявил, что конфликт с Россией Запад начал задолго до событий на Украине. "Войну начал Запад. На Украине еще все было в порядке, а война уже шла. Россия обвиняла Запад еще во вмешательство в чеченские войны", — пояснил он.
По словам эксперта, Запад устраивал майданы в Сербии, Грузии и на Украине. "Потом были майданы в Сербии и в Грузии. Потом была удачная попытка майдана на Украине", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что Запад ликвидировал даже те режимы, которые были прозападными, но пытались сохранять нейтралитет с Россией.
То есть Запад ликвидировал даже те режимы, которые были в целом прозападными, но предпочитали с Россией придерживать нейтральный политический тон и развивать выгодное экономическое сотрудничество, уточнил политолог.
Ищенко добавил, что уже тогда Запад показал свои истинные намерения. "Уже тогда Запад показал, что нейтралы его не интересуют и что он их будет душить всеми силами. Это означало, что он собирается дальше душить Россию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияУкраинаРостислав ИщенкоУкраина.руСербияГрузиявойначем закончится война на Украиневойна на УкраинеМайданевромайданГлавные новостиглавноеСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния