Россия может вскоре установить контроль над Донбассом - American Conservative
Украина продолжает терять территории на фоне продолжающегося продвижения российских сил, признала американская газета American Conservative
"Российские войска продолжают переламывающее наступление в Донбассе... Украина постоянно теряет больше территории. Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом... остается весьма осуществимой", - говорится в материале.
В то же время газета Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно возможности урегулирования украинского конфликта.
Во вторник он встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине.
Подробнее - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
Подписывайся на