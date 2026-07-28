https://ukraina.ru/20260728/rossiya-mozhet-vskore-ustanovit-kontrol-nad-donbassom---american-conservative-1081927377.html

Россия может вскоре установить контроль над Донбассом - American Conservative

Россия может вскоре установить контроль над Донбассом - American Conservative - 28.07.2026 Украина.ру

Россия может вскоре установить контроль над Донбассом - American Conservative

Украина продолжает терять территории на фоне продолжающегося продвижения российских сил, признала американская газета American Conservative

2026-07-28T14:21

2026-07-28T14:21

2026-07-28T14:21

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"Российские войска продолжают переламывающее наступление в Донбассе... Украина постоянно теряет больше территории. Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом... остается весьма осуществимой", - говорится в материале.В то же время газета Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно возможности урегулирования украинского конфликта.Во вторник он встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине.Подробнее - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп