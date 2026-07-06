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В Киевской области после взрывов открыли пункты эвакуации

В Киевской области после взрывов открыли пункты эвакуации - 06.07.2026 Украина.ру

В Киевской области после взрывов открыли пункты эвакуации

Пункты эвакуации открыли в городе Вишневое в Киевской области после взрывов, сообщили 6 июля в городской общине

2026-07-06T14:55

2026-07-06T14:55

2026-07-06T15:03

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"Всем, кто нуждается в выезде из общины, пункты эвакуации по адресам: Вишневое, улица Европейская, 30, село Крюковщина, улица Балукова, 1е. Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и по возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", - отметила община в соцсетях.Утром в понедельник российское Минобороны информировало, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Они поразили и склад горюче-смазочных материалов в Вишневом, запасы бензина и дизеля которого используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.В Вишневом раздавались взрывы, после чего существенно ухудшилось качество воздуха, небо в городе затянуло черным дымом, жителей призвали закрыть окна. Позже глава МВД Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале сообщил, что из Вишневого эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации.По данным из открытых источников, в Вишневом, по состоянию на январь 2022 года, проживало более 40 тысяч человек.Подробнее - в материале Поражены предприятия, ГЭС, ТЭЦ, горит здание фабрики "Рошен": последствия ударов ВС РФ по Киеву на сайте Украина.ру.

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