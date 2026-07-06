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Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге - 06.07.2026 Украина.ру

Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с армянским коллегой Николом Пашиняном в рамках форума "Иннопром" в Екатеринбурге, который проходит с 6 по 9 июля

2026-07-06T12:27

2026-07-06T12:27

2026-07-06T12:27

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Это первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. Ранее он не приехал в Москву на 9 Мая, сославшись на предвыборную кампанию.Отношения между странами осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Москва предложила Еревану определиться: полноценное членство в ЕАЭС и европейская интеграция взаимоисключают друг друга. После этого Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, включая овощи, цветы и алкоголь.Об этом – подробнее в материале Арсения Ищенко “Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении

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новости, армения, екатеринбург, россия, еаэс, россельхознадзор, никол пашинян, михаил мишустин, ес