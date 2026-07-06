https://ukraina.ru/20260706/mishustin-provedt-peregovory-s-pashinyanom-v-ekaterinburge-1081095266.html
Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге - 06.07.2026 Украина.ру
Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с армянским коллегой Николом Пашиняном в рамках форума "Иннопром" в Екатеринбурге, который проходит с 6 по 9 июля
2026-07-06T12:27
2026-07-06T12:27
2026-07-06T12:27
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Это первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. Ранее он не приехал в Москву на 9 Мая, сославшись на предвыборную кампанию.Отношения между странами осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Москва предложила Еревану определиться: полноценное членство в ЕАЭС и европейская интеграция взаимоисключают друг друга. После этого Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, включая овощи, цветы и алкоголь.Об этом – подробнее в материале Арсения Ищенко “Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, екатеринбург, россия, еаэс, россельхознадзор, никол пашинян, михаил мишустин, ес
Новости, Армения, Екатеринбург, Россия, ЕАЭС, Россельхознадзор, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, ЕС
Мишустин проведёт переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с армянским коллегой Николом Пашиняном в рамках форума "Иннопром" в Екатеринбурге, который проходит с 6 по 9 июля
Это первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. Ранее он не приехал в Москву на 9 Мая, сославшись на предвыборную кампанию.
Отношения между странами осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Москва предложила Еревану определиться: полноценное членство в ЕАЭС и европейская интеграция взаимоисключают друг друга.
После этого Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, включая овощи, цветы и алкоголь.
Об этом – подробнее в материале Арсения Ищенко “Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении