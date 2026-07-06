https://ukraina.ru/20260706/klichko-sdelal-shokiruyuschee-zayavlenie-posle-udara-vozmezdiya-rossii-po-kievu-1081101017.html

Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву

Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру

Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко признал ночную атаку на украинскую столицу самой массированной. Об этом 6 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-06T14:08

2026-07-06T14:08

2026-07-06T14:08

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"Самая массированная атака на столицу", — заявил Кличко.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Кроме того, поражены военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, киевская область, владимир кличко, украина.ру