Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру
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Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву
Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру
Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко признал ночную атаку на украинскую столицу самой массированной. Об этом 6 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-06T14:08
2026-07-06T14:08
новости
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киевская область
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"Самая массированная атака на столицу", — заявил Кличко.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Кроме того, поражены военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Россия, Киевская область, Владимир Кличко, Украина.ру

Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву

14:08 06.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко признал ночную атаку на украинскую столицу самой массированной. Об этом 6 июля он написал в своём Телеграм-канале
"Самая массированная атака на столицу", — заявил Кличко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Кроме того, поражены военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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