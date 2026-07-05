Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев - 05.07.2026 Украина.ру
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Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев
Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев - 05.07.2026 Украина.ру
Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие... Украина.ру, 05.07.2026
2026-07-05T13:24
2026-07-05T13:24
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие новые вызовы возникают для России на данном этапе, чего ожидать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, и почему заголовки о "победе Украины" – это всего лишь иллюзия:00:35 – Лето 2026: тактические успехи и новые вызовы;03:20 – Кризис БПЛА: почему Запад давит, но паники нет?09:15 – Топливо, урожай и логистика: почему именно это будет ключами к победе;15:40 – Саммит НАТО, Иран и иллюзии о победе Украины;22:10 – Пассивная стратегия России, Донбасс и ядерный предел.*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram — продукт компании МЕТА, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.ТГ-канал Андрея Суздальцева: t.me/suzdaltsev Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, чернигов, андрей суздальцев, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Чернигов, Андрей Суздальцев, Александр Сырский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео

Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев

13:24 05.07.2026
 
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие новые вызовы возникают для России на данном этапе, чего ожидать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, и почему заголовки о "победе Украины" – это всего лишь иллюзия:

00:35 – Лето 2026: тактические успехи и новые вызовы;
03:20 – Кризис БПЛА: почему Запад давит, но паники нет?
09:15 – Топливо, урожай и логистика: почему именно это будет ключами к победе;
15:40 – Саммит НАТО, Иран и иллюзии о победе Украины;
22:10 – Пассивная стратегия России, Донбасс и ядерный предел.

*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram — продукт компании МЕТА, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

ТГ-канал Андрея Суздальцева: t.me/suzdaltsev

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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