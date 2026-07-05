Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие новые вызовы возникают для России на данном этапе, чего ожидать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, и почему заголовки о "победе Украины" – это всего лишь иллюзия:
00:35 – Лето 2026: тактические успехи и новые вызовы;
03:20 – Кризис БПЛА: почему Запад давит, но паники нет?
09:15 – Топливо, урожай и логистика: почему именно это будет ключами к победе;
15:40 – Саммит НАТО, Иран и иллюзии о победе Украины;
22:10 – Пассивная стратегия России, Донбасс и ядерный предел.
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram — продукт компании МЕТА, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
ТГ-канал Андрея Суздальцева: t.me/suzdaltsev
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:35 – Лето 2026: тактические успехи и новые вызовы;
03:20 – Кризис БПЛА: почему Запад давит, но паники нет?
09:15 – Топливо, урожай и логистика: почему именно это будет ключами к победе;
15:40 – Саммит НАТО, Иран и иллюзии о победе Украины;
22:10 – Пассивная стратегия России, Донбасс и ядерный предел.
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram — продукт компании МЕТА, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
ТГ-канал Андрея Суздальцева: t.me/suzdaltsev
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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