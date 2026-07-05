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Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев

Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев - 05.07.2026 Украина.ру

Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие... Украина.ру, 05.07.2026

2026-07-05T13:24

2026-07-05T13:24

2026-07-05T13:24

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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру разобрал реальную ситуацию на фронте и объяснил, что происходит "за кулисами". Кроме того, он рассказал, какие новые вызовы возникают для России на данном этапе, чего ожидать от саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, и почему заголовки о "победе Украины" – это всего лишь иллюзия:00:35 – Лето 2026: тактические успехи и новые вызовы;03:20 – Кризис БПЛА: почему Запад давит, но паники нет?09:15 – Топливо, урожай и логистика: почему именно это будет ключами к победе;15:40 – Саммит НАТО, Иран и иллюзии о победе Украины;22:10 – Пассивная стратегия России, Донбасс и ядерный предел.*В интервью упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram — продукт компании МЕТА, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.ТГ-канал Андрея Суздальцева: t.me/suzdaltsev Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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новости, россия, украина, чернигов, андрей суздальцев, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео