https://ukraina.ru/20260704/mazepa-i-lenin-krugovorot-pamyatnikov-na-bessarabke-1080867937.html

Мазепа и Ленин: круговорот памятников на Бессарабке

Мазепа и Ленин: круговорот памятников на Бессарабке - 04.07.2026 Украина.ру

Мазепа и Ленин: круговорот памятников на Бессарабке

Владимир Зеленский 28 июня анонсировал установку памятника гетману Ивану Мазепе на постаменте памятника Владимиру Ленину, который до 2013 года на бульваре Шевченко в Киеве. Говорит, что исправляет несправедливость. Собственно, несправедливостью можно счесть и отсутствие памятника Ленину, которого в России обвиняют в создании Украины, но…

2026-07-04T12:00

2026-07-04T12:00

2026-07-04T12:00

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Собственно, в этом вопросе никакого когнитивного диссонанса у украинских нацбилдеров нет. В общем случае, конечно, если в России какого-то политика называют "другом Украины" это основание воздать ему почести, но в отношении Ленина уже наличествует собственная мифология – дескать украинофоб и боролся против украинской государственности, а потому ату его. И, как не странно, они более логичны, чем российские декоммунизаторы – во всяком случае, в отношении Ленина.МазепаНачнём, однако, с Мазепы. Мазепу восхваляют на Украине именно потому, что его проклинают в России. И делают вывод, что раз так, значит он борец за независимость Украины. Это не так просто потому, что мы имеем дело с людьми XVII века, которые мыслили, в принципе, в других категориях, среди которых независимость не числилась.Мазепа не предавал и не мог предать Россию, просто потому что он ей ничего не обещал. При этом сам он был русским. Не верите? В "конституции" его преемника Филиппа Орлика слова Украина нет в принципе – страна называется Малой Россией…В России Мазепа был подвергнут анафеме за то, что нарушил крестное целование царю Петру I. С нашей точки зрения это тождественно "измене родине", но в нормах того времени это было не совсем так – служилые люди имели право перехода от сюзерена к сюзерену. Именно в это время подобное мельтешение было массовым явлением – как раз тогда масса европейских дворян прибывала ко двору Петра I, чтобы поработать, например, в качестве военспецов. Ну и приносили присягу российскому монарху – как без того?Мазепа пошёл в обратном направлении, что, пожалуй, и не было бы особо предосудительным (именно особо – так-то Пётр по любому на него обиделся), если бы он не перебежал на сторону сюзерена, с которым именно в данный момент шла война и не попытался утащить за собой всю Малороссию.И вот тут начинается целый перечень пунктов, по которым Мазепе нечего делать в "национальном пантеоне".Во-первых, он был вполне себе российскими политиком – находился в тесных отношениях с князем Василием Голицыным и через него с фактической правительницей царевной Софьей. Пользовался авторитетом как один из организаторов признанного успешным Второго Крымского похода весной 1689 года (походы предпринимались в рамках обязательств России по "Вечному миру" 1686 года, который позволил сохранить за ней Киев).Потом сблизился с Петром Алексеевичем, фактически поддержав его во время политического кризиса августа 1689 года (на самом-то деле гетман, находившийся в это время в Первопрестольной, просто выжидал, но уже то, что он не выступил однозначно на стороне Софьи, качнуло чашу весов в пользу Петра). По этой причине пользовался почти безграничным авторитетом в окружении царя.У тех и других пользовался авторитетом как знаток европейских манер (ещё бы – бывший придворный польского короля!) Надо отметить, что "западниками" тогда в Москве были все – просто Фёдор Алексеевич и Софья ориентировались на Польшу, а Пётр – на Голландию*.Мазепу часто вспоминают как мецената, но деньги-то он вкладывал в православную церковь, которая была одним из двигателей объединения Украины и России – ибо православные должны находиться под властью православного царя.Подумалось, сохрани он верность Петру был бы удостоен памятника в Москве наравне с Шевченко… А так Кобзарь, именем которого назван бульвар, где планируется поставить памятник, писал о Мазепе такое:"Крикнул, покрикнул превражий Мазепа на своих янычар:Возьмите, возьмите Палия Семёна и забейте в оковы. (…)Не слышно вражьего Мазепы, из столицы не слышно,Только слышно Палия Семёна, (что) сидит в темнице.Пропала мазепина слава, навеки пропала,А Палию – Царство Небесное и вечная слава".Во-вторых, Мазепа, безусловно, работал на отрыв Украины от России, но сторонником независимости Украины он ни в коем случае не был. Он планировал вернуть земли Украины в состав Речи Посполитой и, вероятно догадываясь, что народ его не поймёт, просил себе земли в Великом Княжестве Литовском.Впрочем, тут как раз для украинских националистов всё в порядке – с их точки зрения "незалежнисть" предполагает независимость от России, а дальше – хоть трава не расти. Если современная Украина имеет какую-то долю субъектности, то потому, что её создатели не являлись носителями специфических ценностей украинского национализма.В-третьих, предательство Мазепы оказалось совершенно бесплодным – он, обещав продовольствие, войско и пушки, заманил Карла XII в полтавскую ловушку – прямо навстречу существенно превосходящей армии Петра. При этом войско его не поддержало, пушки угнал из Батурина Меншиков, а продовольствие шведским драбантам пришлось буквально выгрызать из украинских крестьян. Специально Пётр бы не смог спланировать такую операцию против шведов… Мазепу не зря называли Иудой – Иуда предатель, но благодаря его предательству было явлено Чудо Воскресения Христова.В общем, реальная история далека от обеих версий национальной мифологии. И интереснее.ЛенинТо же касается Ленина то он, вопреки фантазиям российских коллег украинских декоммунизаторов, Украину не создавал и за её независимость, внезапно, никогда не выступал. Декоммунизаторы просто не хотят видеть за деревьями лес.О самом по себе существовании "украинского вопроса" Ленин узнал, когда жил в австрийской Западной Галичине, в Кракове. Украинское самосознание появилось не тут, а среди национально озабоченной интеллигенции Малороссии, но в Австрии решили это чисто российское явление использовать против России (Россия тоже таким баловалась – поднимала молдавское национальное самосознание против Румынии). Это к вопросу о роли "австрийского генштаба" в украинском нацбилдинге.Придя к власти, Ленин, разумеется, признал независимую УНР (точнее – УНР Советов, потому что УНР Центральной Рады большевики считали буржуазно-националистической, но в результате путаницы признали и её – совершенно случайно) и поддержал мероприятия по украинизации. Но тут надо отметить два важных момента.Во-первых, признавая право украинцев на создание своего государства Ленин ничего не придумал. Центральную Раду как представительный орган украинцев признало Временное правительство в лице, в частности, Керенского, оно же назначило Генеральный Секретариат своим региональным органом (признав, таким образом, Украину в границах пяти малороссийских губерний), а украинизацию российской армии проводило её главное командование во главе с Лавром Корниловым.После свержения Временного правительства эстафету признания УНР (в границах уже девяти губерний – не только малороссийских, но и новороссийских и слободской) приняли немцы.Т.е., даже если бы у Ленина на было каких-то особых идей в отношении Украины, они должны были появиться – большевики просто подстраивались под сложившуюся до них и без них реальность.При этом надо понимать простую вещь – признавая независимую Украину Ленин мысли не имел о том, что социалистическая советская Украина действительно будет независимой. Причина – капиталистическое окружение, которое будет принуждать социалистические республики к совместному существованию, и интернациональный характер правящей партии (а не иметь интернационального характера она не могла, как в силу интернациональной идеологии, так и неравномерности продуцирования пролетарских кадров). В конечном итоге этот механизм был положен в основу СССР, который и рухнул, как только из него выдернули несущие конструкции в виде идеологии и партии.Во-вторых, именно на Украине большевики оказались в немного дурацком положении, поскольку опирались они на индустриальный рабочий класс, который сплошь был русскоязычным и в значительной части русским. Основная же масса населения отличалась от него и социально, и национально, потому большевиком пришлось адаптироваться – в социальном отношении принимать совершенно несвойственные им аграрные программы, а в национальном – демонстрировать своё украинское лицо (идя на поводу националистов).Помимо этого, был и другой момент – Ленину нужно было убедить отдельные национальные группы в том, что новое социалистическое государство не будет перелицованной Российской империей. Это нужно было, например, венграм, у которых были свои счёты к России с 1848 года, или Польше с её фантомными болями "od morza do morza". Отсюда политика, которую сейчас трактуют как русофобскую (сам-то Ленин русофобом не был, ну так и Зеленский не нацист).А вот позже, когда перед Сталиным встали задачи укрепления социалистического Союза, в который ни венгры, ни поляки не входили (литовцев, латышей, эстонцев и галичан он почему-то счёл возможным игнорировать), ленинский опыт унижения русских (великороссов) был решительно отброшен**.Так что никаким "украинским националистом" Ленин не был. Он был просто гениальным политическим тактиком, которые использовал национальные чувства в интересах текущей политической борьбы. Историческая реальность и тут оказывается значительно более многообразной и интересной, чем мифологическая картинка.Другое дело, что памятники ставят (и сносят) не реальным политикам, а именно что мифологическим персонажам, имеющим не так уж много общего с историческими прототипами.* "Правительство всё ещё единственный европеец в России" (А.С. Пушкин). Кстати, солнце русской поэзии сам был западником…** Ленин писал и такое например: "а экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами". Не знаем, как там насчёт насилия, но, на практике, как только Россия перестала за счёт своих ресурсов подпитывать союзные республики и "страны, выбравшие социалистический курс развития", её социально-экономическое положение довольно быстро улучшилось и она легко обогнала "угнетённые" народы.

https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html

https://ukraina.ru/20241102/1058580231.html

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https://ukraina.ru/20260422/1060085971.html

https://ukraina.ru/20260531/risoval-li-lenin-granitsy-ukrainy-istoriki-stoyakin-i-bezpalko-u-karty-ussr-1079630727.html

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