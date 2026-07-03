https://ukraina.ru/20260703/3-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081003329.html

3 июля 2026 года, утренний эфир

3 июля 2026 года, утренний эфир - 03.07.2026 Украина.ру

3 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.07.2026

2026-07-03T13:18

2026-07-03T13:18

2026-07-03T13:35

луганская народная республика

новороссия

михаил павлив

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Память без срока давности: поисковая работа и помощь фронту. Гость: Светлана Гизай - руководитель Регионального отделения "Поискового движения России" в Луганской Народной Республике, депутат Народного Совета ЛНР* Великие земляки. 150 лет со дня рождения инженера, архитектора, публициста - Александра Гинзбурга. Гость: Евгений Гайворонский - доктор архитектуры, зав. кафедрой ДОННАСА* Наши защитники. История девушки-добровольца, которая в 18 лет пошла в армию. Гость: Татьяна Конюхова – старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба Третьего армейского корпуса* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. "Культурный фронт Горностаевки: проекты, ложки и планы" Гость: Николай Трофименко - директор Горностаевского ДК

луганская народная республика

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

луганская народная республика, новороссия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео