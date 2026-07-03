https://ukraina.ru/20260703/3-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081003329.html
3 июля 2026 года, утренний эфир
3 июля 2026 года, утренний эфир - 03.07.2026 Украина.ру
3 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T13:18
2026-07-03T13:18
2026-07-03T13:35
луганская народная республика
новороссия
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Память без срока давности: поисковая работа и помощь фронту. Гость: Светлана Гизай - руководитель Регионального отделения "Поискового движения России" в Луганской Народной Республике, депутат Народного Совета ЛНР* Великие земляки. 150 лет со дня рождения инженера, архитектора, публициста - Александра Гинзбурга. Гость: Евгений Гайворонский - доктор архитектуры, зав. кафедрой ДОННАСА* Наши защитники. История девушки-добровольца, которая в 18 лет пошла в армию. Гость: Татьяна Конюхова – старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба Третьего армейского корпуса* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. "Культурный фронт Горностаевки: проекты, ложки и планы" Гость: Николай Трофименко - директор Горностаевского ДК
луганская народная республика
новороссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081003087_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d222de16e94df63bd13d70195d4c5114.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
луганская народная республика, новороссия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Память без срока давности: поисковая работа и помощь фронту. Гость: Светлана Гизай - руководитель Регионального отделения "Поискового движения России" в Луганской Народной Республике, депутат Народного Совета ЛНР
* Великие земляки. 150 лет со дня рождения инженера, архитектора, публициста - Александра Гинзбурга. Гость: Евгений Гайворонский - доктор архитектуры, зав. кафедрой ДОННАСА
* Наши защитники. История девушки-добровольца, которая в 18 лет пошла в армию. Гость: Татьяна Конюхова – старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба Третьего армейского корпуса
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. "Культурный фронт Горностаевки: проекты, ложки и планы" Гость: Николай Трофименко - директор Горностаевского ДК