3 июля 2026 года, утренний эфир - 03.07.2026 Украина.ру
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3 июля 2026 года, утренний эфир
3 июля 2026 года, утренний эфир - 03.07.2026 Украина.ру
3 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T13:18
2026-07-03T13:35
луганская народная республика
новороссия
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Память без срока давности: поисковая работа и помощь фронту. Гость: Светлана Гизай - руководитель Регионального отделения "Поискового движения России" в Луганской Народной Республике, депутат Народного Совета ЛНР* Великие земляки. 150 лет со дня рождения инженера, архитектора, публициста - Александра Гинзбурга. Гость: Евгений Гайворонский - доктор архитектуры, зав. кафедрой ДОННАСА* Наши защитники. История девушки-добровольца, которая в 18 лет пошла в армию. Гость: Татьяна Конюхова – старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба Третьего армейского корпуса* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. "Культурный фронт Горностаевки: проекты, ложки и планы" Гость: Николай Трофименко - директор Горностаевского ДК
луганская народная республика
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
луганская народная республика, новороссия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Луганская Народная Республика, Новороссия, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

3 июля 2026 года, утренний эфир

13:18 03.07.2026 (обновлено: 13:35 03.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Память без срока давности: поисковая работа и помощь фронту. Гость: Светлана Гизай - руководитель Регионального отделения "Поискового движения России" в Луганской Народной Республике, депутат Народного Совета ЛНР
* Великие земляки. 150 лет со дня рождения инженера, архитектора, публициста - Александра Гинзбурга. Гость: Евгений Гайворонский - доктор архитектуры, зав. кафедрой ДОННАСА
* Наши защитники. История девушки-добровольца, которая в 18 лет пошла в армию. Гость: Татьяна Конюхова – старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем штаба Третьего армейского корпуса
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. "Культурный фронт Горностаевки: проекты, ложки и планы" Гость: Николай Трофименко - директор Горностаевского ДК
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Луганская Народная РеспубликаНовороссияМихаил ПавливНовороссия сегодня
 
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