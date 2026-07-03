https://ukraina.ru/20260703/-perevodchik-smyslov-1080993767.html

Переводчикъ. Смыслов

Переводчикъ. Смыслов - 03.07.2026 Украина.ру

Переводчикъ. Смыслов

Есть такой бородатый анекдот. Маленькая девочка смотрит на оставленное с утречка на столе надкушенное яблока и спрашивает отца: "Пап, а почему недоеденные яблоки темнеют?"

2026-07-03T12:28

2026-07-03T12:28

2026-07-03T12:28

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Тот, видимо квалифицированный химик, отвечает: "Видишь ли, дочка, есть заблуждение, что это следствие окисления железа в составе мякоти плода. Бред сивой кобылы. Скорее, здесь свидетельство ферментативного распада молекул полифенолов. Яблоко их синтезирует из аминокислоты фенилаланина…"Детё с испугом смотрит на родителя и восклицает: "Па, а ты с кем разговариваешь?"Да, российское общество, не смотря на всякие "игэ -гэ", сегодня, пожалуй, самое просвещенное на шарике. Наверное, поэтому наши школьники выигрывают на всех международных научных олимпиадах. А какой-нибудь шукшиновский сельский сторож заткнет в полемике за пояс иного Оксфордского профессора.Но мы, явно переоцениваем герменевтический потенциал наших оппонентов, когда считаем, что очевидные для нас вещи, так же очевидны и им.Когда лаконично, четко, однозначно были озвучены властью базовые цели СВО - денацификация и демилитаризация, я непроизвольно напрягся. Да, нам, в принципе, понятно. А им? Поймут ли "за ленточкой", что мы с ними разговариваем?..Распад Союза застал меня на Украине. Многие процессы довелось наблюдать с нуля. В упор! Помню еще как начинали набирать обороты как раз треки "милитаризации" и "нацификации". Они то сходились в самостийническом экстазе, то расходились в конкуренции за политическое влияние.Довелось, например, пересекаться с таким воинственным деятелем как Вилен Мартиросян. Он как раз пытался объединить милитаризм с национализмом. Участвовал в создании Руха как главной политической силы борьбы с советским наследием. И он же основал Союз украинских офицеров как инструмент разрыва общих армейских традиций и связей, уничтожения общей военной истории и общего пантеона героев.Тогда возобладал приоритет идеолого-националистического вектора. Бывшие диссиденты и интеллигенты подмяли бывших военных. Вышиванка победила погоны.Да и этническая чистопародность играла роль. Тогда еще не был изобретен Коломойским* термин "жидо-бандеровец". А среди офицерства было слишком много персон с не каноническими именами. Короче, армия не стала общественным значимым фактором.Но местечковый портяночный "дух" армейки витал на всех уровнях власти. У абитуриентов военных училищ уже стали спрашивать про готовность воевать с Россией за незалежность и самостийность.А политические проблески нацизма сразу стали иллюминацией всей "гражданки". На следующий день после августовского краха ГКЧП, в вузах возникли инициативные группы преподавателей по переименованию кафедр "научного коммунизма" в кафедры "научного национализма".Интернационализм стал постыден как дурная болезнь. Русский язык окрестили "мовой оккупантов". А нацистские лозунги, речевки, приветствия превратились в индикаторы опознания "свой-чужой".У первого президента страны Леонида Кравчука спрашивал тогда, зачем нужен этот явный нацистский дрейф. Тот уверенно утверждал, что без этого не сохранить независимость. Мол, Россия подомнет. То есть национализм, прошаренный до уровня нацизма, рассматривался как фундаментальный фактор собственной государственности…Так подробно вспоминаю "дела давно минувших лет", чтобы напомнить как нацизм и милитаризм стали в сознании многих украинцев чуть не устоями, основанием собственного государства…А вот европейцы уже сами внушили себе, что украинское государство - последняя преграда на пути поглощения "коварной" и "неумытой" Россией их собственных держав.Сегодня Зеленскому остается только поддерживать этот фоновый нарратив, постоянно заявляя на всех европейских тусовках про ключевую роль Украины в системе общеевропейской безопасности.Поэтому, разделяя наши государственные цели, может требуется все же их дорасшифровывать, переводить на уровень восприятия оппонентов. Ну, что б они понимали, что с ними разговаривают. С ними!..Более ста лет назад в Крыму Бахчисарайским просветителем Исмаилом Гаспринским издавалась газета "Переводчикъ". Цель издания была амбициозна - показать, что праведные мусульманские смыслы имеют не враждебную подоплеку, а созвучны чаянием истинных православных. То есть переводить смыслы с мусульманского дискурса на христианский.Подобный процесс спонтанно разворачивается и у нас. Пока, правда, в других сферах. Вот, только, что послушал как харизматичный журналист перевел эскападу Набиуллиной о причинах высокой ставки с "банкирского языка" на обычный.Важная миссия. Упомянутый слэнг понимают далеко не все даже в нашем, как отмечал, образованном обществе. Он давно стал сродни "гаванскому бормотанию" - уличной скороговорке, которую почти не понимают сами кубинцы.Так вот, оказывается, что "банкирское бормотание", переведенное журналистом на общедоступный "великий и могучий", означает недовольство ими как раз целями СВО, да и самой операцией. Благо, что они разговаривают сами с собой.Но все же стоит тогда и для них, как и для остальных наших недругов, уже в позитивном плане "перевести" эти смыслы. Итак:Во-первых, адекватный "перевод" обозначенных целей, доступно объясняет непонятливым, кто на кого напал.НАТО, как лукавый спортсмен-трансгендер, постоянно меняет, в зависимости от конъюнктуры, собственную самоиндентификацию. То Альянс "военно-политическая" организация, то "политико-военная".Зачем? А дело в том, что не только "война есть продолжение политики иными средствами". Карл фон Клаузевиц здесь немного не договаривал. Политика есть тоже продолжение войны иными средствами.Натовцы, не имея возможности взять военный реванш после Второй Мировой, фактически напали на Россию. "Расширение НАТО", особенно, на соседнюю Украину и было актом военной агрессии. Пусть и политическими средствами. СВО стало вынужденной ответной контр атакой. Пусть и военными средствами.Вот так и переводится "демилитаризация".Кроме того, ее еще можно перевести как как спасение экономики Западной Европы. Правда, экономисты утверждают, что спасать ее уже поздно, но отсрочить крах вполне возможно.Надо только доступно объяснить ее лидерам, что они безрассудно впали в "конвенционный блудняк". Абсурдно верят, что перевод их производств на военные рельсы, закончится поражением РФ в прямом столкновении с НАТО. Поэтому и пытаются перепрофилировать какой-нибудь "Мерседес" с дорогих "тачек" на дешевые дроны.Конвенционная фаза заканчивается на украинском фасе. На, не дай Бог, на европейском фасе будет такое, что сметет дроны с мерсами как дорожную пыль…Во-вторых, "Денацификацию" перевести еще проще. Это когда в стране существует нормальная правовая система и здоровая духовная среда.Если б Украина руководствовалась собственной Конституцией, где закреплены права всех наций; если б не распустила суды, защищающие права личности; если б не запретила канонические конфессии, проповедующие нравственные константы; если б выборы проходили в срок, в соответствии с общепринятыми процедурами; если б власть не отдала все это на откуп нацистским криминальным группировкам, то даже речь не шла бы про какую-то "денацификацию"…Короче, в сухих, лапидарных целях покоится простой смысл - Россия хочет жить рядом с нормальной, правовой, вменяемой и не враждебной территорией. А не с непредсказуемым, незаконным, криминальным, до зубов вооруженным анклавом.Наверное, этого же хотят и многие жители несчастной территории, да и их, наиболее вменяемые, западные соседи. Это с вами мы, блин, разговариваем!Другие темы автора - Белый орел улетел. И не обещал вернуться*Внесен в РФ а список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, нато, игорь коломойский, россия, украина, крым, леонид кравчук, гкчп, владимир зеленский