https://ukraina.ru/20260629/kutyr-zelenskiy-khochet-vtyanut-evropu-v-voynu-cherez-provokatsiyu-na-granitse-s-belorussiey-1080738281.html

Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией

Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией - 29.06.2026 Украина.ру

Кутырь: Зеленский хочет втянуть Европу в войну через провокацию на границе с Белоруссией

Зеленский преследует две цели: отвлечь от поражений на фронте и втянуть в войну какую-либо европейскую страну. Граница с Белоруссией — лесистая местность, где ВСУ могут действовать малыми группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2026-06-29T04:15

2026-06-29T04:15

2026-06-29T04:15

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Отвечая на вопрос журналиста, с какой целью Зеленский может устроить провокацию на белорусской границе — чтобы оправдать свои провалы на фронте или чтобы втянуть в конфликт европейские страны, — Кутырь заявил, что преследуются обе цели. "И то, и другое. Задача минимум – отвлечь внимание от поражений на фронте. Задача максимум – втянуть в войну какую-то европейскую страну. "Проси как можно больше, чтобы получить хоть что-то", — подчеркнул собеседник издания.Развивая мысль о том, почему провокация возможна именно на этом участке, эксперт отметил особенности местности."Повторюсь, украинско-белорусская граница – это леса. Противник запросто может туда зайти малыми группами. Тем более, в Брянскую область всякие запрещенные власовцы как раз из района Новгород-Северского заходили. У них есть опыт преодоления этих территорий", — пояснил Кутырь.Говоря о том, как Зеленский сможет использовать такой сценарий в информационных целях, эксперт напомнил, что всё делается ради пиара. "Задача минимум – отвлечь внимание от поражений на фронте. Задача максимум – втянуть в войну какую-то европейскую страну", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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