"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов - 29.06.2026 Украина.ру
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"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов - 29.06.2026 Украина.ру
"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов
Задача Украины — отвлечь внимание от поражений на фронте и втянуть в войну какую-то европейскую страну. Для этого Киев может использовать провокацию на белорусской границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2026-06-29T04:45
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Отвечая на вопрос о готовности белорусской ПВО к возможным дроновым атакам ВСУ, Кутырь заявил, что она готова к атакам уровня 2024-2025 годов, но не к налетам уровня 2026 года. "Нынешних массированных налетов она не выдержит. Эти дроны пролетят республику насквозь", — сказал эксперт.По словам ветерана, киевскому режиму важно нанести удары по двум крупным белорусским НПЗ. "Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся", — пояснил собеседник издания.Эксперт также подчеркнул, что украинско-белорусская граница — это лесистая местность, где ВСУ могут действовать малыми группами. "Украинско-белорусская граница – это леса. Противник запросто может туда зайти малыми группами. У них есть опыт преодоления этих территорий", — констатировал Кутырь."Самое главное, чтобы их пограничникам и военным не давали команду: "Не поддавайтесь на провокации". В таких случаях надо наоборот говорить: "Только попробуйте сюда сунуться", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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"Только попробуйте сюда сунуться": эксперт о готовности Белоруссии к ударам украинских дронов

04:45 29.06.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоенные учения по территориальной обороне в Белоруссии
Военные учения по территориальной обороне в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Задача Украины — отвлечь внимание от поражений на фронте и втянуть в войну какую-то европейскую страну. Для этого Киев может использовать провокацию на белорусской границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о готовности белорусской ПВО к возможным дроновым атакам ВСУ, Кутырь заявил, что она готова к атакам уровня 2024-2025 годов, но не к налетам уровня 2026 года. "Нынешних массированных налетов она не выдержит. Эти дроны пролетят республику насквозь", — сказал эксперт.
По словам ветерана, киевскому режиму важно нанести удары по двум крупным белорусским НПЗ. "Им важно грохнуть два крупных белорусских НПЗ, чтобы потом оправдываться: "Они везли солярку российским войскам. На нас напали. Мы только защищаемся", — пояснил собеседник издания.
Эксперт также подчеркнул, что украинско-белорусская граница — это лесистая местность, где ВСУ могут действовать малыми группами. "Украинско-белорусская граница – это леса. Противник запросто может туда зайти малыми группами. У них есть опыт преодоления этих территорий", — констатировал Кутырь.
"Самое главное, чтобы их пограничникам и военным не давали команду: "Не поддавайтесь на провокации". В таких случаях надо наоборот говорить: "Только попробуйте сюда сунуться", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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