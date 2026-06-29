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Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин

Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин - 29.06.2026 Украина.ру

Форум в Гданьске был посвящен не восстановлению Украины, а продолжению войны — Бардин

Форум по восстановлению Украины в Гданьске был посвящен не мирному восстановлению страны, а продолжению войны. Вся повестка была сосредоточена на помощи Киеву оружием, финансами и техническими средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T05:00

2026-06-29T05:00

2026-06-29T05:00

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Форум по восстановлению Украины прошел в Гданьске 24–26 июня — его организовали Варшава и Киев. Однако Зеленский на мероприятие не приехал, чем вызвал волну негодования в Польше. Часть политиков посчитала это оскорблением премьера Дональда Туска, другие заговорили о бессмысленности встречи.Отвечая на вопрос журналиста о целях форума в Гданьске, Бардин заявил, что его суть точно охарактеризовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Цель форума достаточно ярко охарактеризовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо: говорили не о восстановлении Украины, а о том, как продолжать войну. Вся повестка была сосредоточена на помощи киевскому режиму: оружием, финансами, техническими средствами", — сказал эксперт.По словам политолога, самое циничное в этой истории в том, что речи о восстановлении даже не шло — только о дальнейшей эскалации конфликта Украины и России, что подразумевает ещё большее разрушение Украины во всех планах.Эксперт подчеркнул, что форум был нацелен именно на помощь Киеву. "Именно на это были нацелены усилия идеологов данного мероприятия", — констатировал Максим Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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