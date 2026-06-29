Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая - 29.06.2026 Украина.ру
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Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая
Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая - 29.06.2026 Украина.ру
Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: по данным итальянских СМИ, на саммите НАТО объем новой помощи Украине может быть сокращен до 10–12 млрд долларов... Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T18:39
2026-06-29T18:39
видео
китай
киев
украина
александр лукашенко
владимир путин
си цзиньпин
нато
набу
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: по данным итальянских СМИ, на саммите НАТО объем новой помощи Украине может быть сокращен до 10–12 млрд долларов. Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Дмитрий Песков раскрыл основные темы российско-белорусских переговоров, включая вопросы региональной безопасности.Также Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на фронте, ударах по российской инфраструктуре и целях России в СВО. Тем временем СМИ сообщают о возможных переговорах между США и Ираном после недавнего обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, НАБУ задержало депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых по делу о коррупции при закупках медицинского оборудования.
китай
киев
украина
белоруссия
кнр (китай)
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видео, китай, киев, украина, александр лукашенко, владимир путин, си цзиньпин, нато, набу, верховная рада, белоруссия, кнр (китай), азия, союзное государство, ближний восток, иран, удар по ирану, сша, коррупция, видео
Видео, Китай, Киев, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, НАБУ, Верховная Рада, Белоруссия, КНР (Китай), Азия, Союзное государство, Ближний Восток, Иран, удар по Ирану, США, коррупция

Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая

18:39 29.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: по данным итальянских СМИ, на саммите НАТО объем новой помощи Украине может быть сокращен до 10–12 млрд долларов. Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Дмитрий Песков раскрыл основные темы российско-белорусских переговоров, включая вопросы региональной безопасности.

Также Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на фронте, ударах по российской инфраструктуре и целях России в СВО. Тем временем СМИ сообщают о возможных переговорах между США и Ираном после недавнего обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, НАБУ задержало депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых по делу о коррупции при закупках медицинского оборудования.
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