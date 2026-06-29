https://ukraina.ru/20260629/itogi-290626-nato-sokraschaet-pomosch-kievu-lukashenko-zaruchaetsya-podderzhkoy-kitaya-1080788951.html

Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая

Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая - 29.06.2026 Украина.ру

Итоги 29.06.26: НАТО сокращает помощь Киеву, Лукашенко заручается поддержкой Китая

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: по данным итальянских СМИ, на саммите НАТО объем новой помощи Украине может быть сокращен до 10–12 млрд долларов... Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T18:39

2026-06-29T18:39

2026-06-29T18:39

видео

китай

киев

украина

александр лукашенко

владимир путин

си цзиньпин

нато

набу

верховная рада

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: по данным итальянских СМИ, на саммите НАТО объем новой помощи Украине может быть сокращен до 10–12 млрд долларов. Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Дмитрий Песков раскрыл основные темы российско-белорусских переговоров, включая вопросы региональной безопасности.Также Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на фронте, ударах по российской инфраструктуре и целях России в СВО. Тем временем СМИ сообщают о возможных переговорах между США и Ираном после недавнего обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, НАБУ задержало депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых по делу о коррупции при закупках медицинского оборудования.

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