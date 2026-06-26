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Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов

Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов - 26.06.2026 Украина.ру

Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов

Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов, пишут украинские СМИ

2026-06-26T09:53

2026-06-26T09:53

2026-06-26T09:53

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кривой рог

харьков

вооруженные силы украины

тцк

украина.ру

днепропетровская область

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Протест организовали после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.В то же время стало известно, что в Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата, после чего скрылся. По данным областного военкомата, в результате один военный получил ранения, второй погиб. Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Подробнее - в материале "Люди у них не закончатся": Угольный рассказал о мобилизации и дезертирстве в рядах ВСУ на сайте Украина.ру.

кривой рог

харьков

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новости, кривой рог, харьков, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру, днепропетровская область