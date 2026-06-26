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Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов
Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов - 26.06.2026 Украина.ру
Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов
Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов, пишут украинские СМИ
2026-06-26T09:53
2026-06-26T09:53
2026-06-26T09:53
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Протест организовали после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.В то же время стало известно, что в Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата, после чего скрылся. По данным областного военкомата, в результате один военный получил ранения, второй погиб. Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Подробнее - в материале "Люди у них не закончатся": Угольный рассказал о мобилизации и дезертирстве в рядах ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, кривой рог, харьков, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру, днепропетровская область
Новости, Кривой Рог, Харьков, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Украина.ру, Днепропетровская область
Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов
Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов, пишут украинские СМИ
Протест организовали после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.
В то же время стало известно, что в Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата, после чего скрылся. По данным областного военкомата, в результате один военный получил ранения, второй погиб.
Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.
В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.
Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.