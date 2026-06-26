https://ukraina.ru/20260626/voyna-nas-uzhe-ne-pugaet-ekspert-o-reformakh-i-proektakh-razvitiya-rossii-v-usloviyakh-svo-1080650235.html

"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО

"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО - 26.06.2026 Украина.ру

"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО

Параллельно с СВО идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе. Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-06-26T04:45

2026-06-26T04:45

2026-06-26T04:45

новости

россия

украина

польша

елена маркосян

украина.ру

главные новости

главное

экономика

российская экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_4:0:996:558_1920x0_80_0_0_aa3be6dc28fcf8e90c525eb51909088b.jpg

Маркосян заявила, что сложилась очень интересная ситуация, которую она называет системным кризисом войны. "Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.По словам эксперта, революция в этом кризисе будет уничтожать войну как источник мотиваций к развитию. "Уже сейчас задачи защиты лучше и эффективнее стимулируют развитие. Российский "Старлинк" — совсем недавнее подтверждение сказанному" , — отметила МаркосянЭксперт подчеркнула, что война уже не пугает, не подталкивает и не тормозит Россию. "Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Поэтому параллельно идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе и многих других сферах и направлениях", — резюмировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.

россия

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, польша, елена маркосян, украина.ру, главные новости, главное, экономика, российская экономика, образование, здравоохранение, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, развитие, война, реформы