"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО - 26.06.2026 Украина.ру
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"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО
"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО - 26.06.2026 Украина.ру
"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО
Параллельно с СВО идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе. Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-06-26T04:45
2026-06-26T04:45
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Маркосян заявила, что сложилась очень интересная ситуация, которую она называет системным кризисом войны. "Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.По словам эксперта, революция в этом кризисе будет уничтожать войну как источник мотиваций к развитию. "Уже сейчас задачи защиты лучше и эффективнее стимулируют развитие. Российский "Старлинк" — совсем недавнее подтверждение сказанному" , — отметила МаркосянЭксперт подчеркнула, что война уже не пугает, не подталкивает и не тормозит Россию. "Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Поэтому параллельно идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе и многих других сферах и направлениях", — резюмировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, польша, елена маркосян, украина.ру, главные новости, главное, экономика, российская экономика, образование, здравоохранение, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, развитие, война, реформы
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"Война нас уже не пугает": эксперт о реформах и проектах развития России в условиях СВО

04:45 26.06.2026
 
© Фото : prokosmos.ru
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : prokosmos.ru
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Параллельно с СВО идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе. Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Маркосян заявила, что сложилась очень интересная ситуация, которую она называет системным кризисом войны.
"Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.
По словам эксперта, революция в этом кризисе будет уничтожать войну как источник мотиваций к развитию. "Уже сейчас задачи защиты лучше и эффективнее стимулируют развитие. Российский "Старлинк" — совсем недавнее подтверждение сказанному" , — отметила Маркосян
Эксперт подчеркнула, что война уже не пугает, не подталкивает и не тормозит Россию. "Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Поэтому параллельно идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе и многих других сферах и направлениях", — резюмировала собеседница Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.
Переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.
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