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Рамм о провале планов ВСУ: "Весь украинский план битвы за Донбасс 3.0 развалился"

Рамм о провале планов ВСУ: "Весь украинский план битвы за Донбасс 3.0 развалился" - 26.06.2026 Украина.ру

Рамм о провале планов ВСУ: "Весь украинский план битвы за Донбасс 3.0 развалился"

Летняя битва за Донбасс 3.0 закончилась, не успев толком начаться. После падения Константиновки и Красного Лимана весь украинский план развалился, а российские войска вышли к Славянску и Краматорску. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм

2026-06-26T05:00

2026-06-26T05:00

2026-06-26T05:00

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Отвечая на вопрос о ходе летней битвы за Донбасс на Донецком направлении, заявил, что она закончилась, не успев толком начаться.Рамм заявил, что битва за Донбасс 3.0 началась и продлилась всего несколько дней. "Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь украинский план битвы за Донбасс 3.0 развалился", — пояснил аналитик.По словам эксперта, киевский режим надеялся, что российские войска выйдут к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке только к зиме, понеся серьезные потери. "Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военных предприятий Краматорска. И сейчас мы видим, что резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.

донбасс

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