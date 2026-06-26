Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:30 мск 26 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T06:40
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россия
росавиация
пво
минобороны рф
сво
спецоперация
угроза
бпла
бпла сегодня
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 июня и в ночь на 26 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Белгородской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Московской, Орловской, Калужской, Тверской, Брянской, Нижегородской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях, в ДНР, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 23:50 мск, возобновлено в 6:14 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (23:57 мск), Нижнего Новгорода (1:22 мск), Саратова (3:07 мск), Пензы (3:58 мск), Пскова (6:05 мск), Иваново (6:22 мск).В 5:35 мск ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы были сняты.Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили уже 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, краснодарский край, белгородская область, харьковская область, крым, лнр, днр, севастополь, воронежская область, московская область, орловская область, калужская область, тверь, брянская область, нижегородская область, липецк, ростовская область, смоленск, херсонская область, запорожская область, пенза, ульяновская область, саратовская область, волгоградская область, курская область, нижний новгород, домодедово, внуково, шереметьево, аэропорты, аэропорт, крымский мост
Украина.ру, Россия, Росавиация, ПВО, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, краснодарский край, Белгородская область, Харьковская область, Крым, ЛНР, ДНР, Севастополь, Воронежская область, Московская область, Орловская область, Калужская область, Тверь, Брянская область, Нижегородская область, Липецк, Ростовская область, Смоленск, Херсонская область, Запорожская область, Пенза, Ульяновская область, Саратовская область, Волгоградская область, Курская область, Нижний Новгород, Домодедово, Внуково, Шереметьево, аэропорты, аэропорт, Крымский мост

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:40 26.06.2026 (обновлено: 06:45 26.06.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:30 мск 26 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 июня и в ночь на 26 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Белгородской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Московской, Орловской, Калужской, Тверской, Брянской, Нижегородской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях, в ДНР, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 23:50 мск, возобновлено в 6:14 мск.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (23:57 мск), Нижнего Новгорода (1:22 мск), Саратова (3:07 мск), Пензы (3:58 мск), Пскова (6:05 мск), Иваново (6:22 мск).
В 5:35 мск ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы были сняты.
Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили уже 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.
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