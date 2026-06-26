https://ukraina.ru/20260626/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080658013.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:30 мск 26 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T06:40

2026-06-26T06:40

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 июня и в ночь на 26 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Белгородской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Московской, Орловской, Калужской, Тверской, Брянской, Нижегородской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях, в ДНР, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с воздушной тревогой было временно перекрыто с 23:50 мск, возобновлено в 6:14 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 26 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (23:57 мск), Нижнего Новгорода (1:22 мск), Саратова (3:07 мск), Пензы (3:58 мск), Пскова (6:05 мск), Иваново (6:22 мск).В 5:35 мск ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы были сняты.Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили уже 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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