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ВС РФ освободили Рясное, ВСУ усиливают удары в глубину России: эксперт о ситуации в зоне СВО

ВС РФ освободили Рясное, ВСУ усиливают удары в глубину России: эксперт о ситуации в зоне СВО - 24.06.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили Рясное, ВСУ усиливают удары в глубину России: эксперт о ситуации в зоне СВО

В Сумской области российские подразделения полностью зачистили и освободили Рясное, выдавливая противника с северных берегов Олешни. При этом противник усиливает дроновые удары по Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-24T04:15

2026-06-24T04:15

2026-06-24T04:15

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Алехин сообщил, что в Сумской области ВС РФ полностью зачистили от ВСУ и освободили Рясное. "Штурмовые группы выдавливают противника с северных берегов Олешни, продвигаясь к Большой и Малой Рыбице", — отметил он. По данным эксперта, прибывший из резерва доукомплектованный личным составом и техникой 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес значительные потери.Алехин также отметил, что противник усиливает удары по Белгородской области и в глубину территории России, используя комплексные и комбинированные подходы. "Сборка и производство дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов", — пояснил эксперт.Таким образом рассредоточенность производства дронов и другой военной техники по небольшим предприятиям превращается в своеобразное преимущество без дополнительных затрат, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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