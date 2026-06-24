Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 24 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T05:57
2026-06-24T05:57
украина.ру
россия
росавиация
крым
севастополь
запорожская область
курская область
днр
лнр
краснодарский край
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 23 июня и в ночь на 24 июня объявлялась в Крыму, в Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Нижегородской, Пензенской, Орловской, Херсонской, Брянской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Саратовской, Запорожской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Смоленской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской областях, в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В течение ночи перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 23 июня и в ночь на 24 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:30 мск), Калуги (Грабцево, 0:07 мск), Тамбова (Донское, 0:07 мск), Краснодара (Пашковский, 0:41 мск), Пензы (0:44 мск), Саратова (Гагарин, 0:44 мск), Самары (Курумоч, 2:25 мск), Ульяновска (Баратаевка, 2:39 мск), Оренбурга (4:20 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 5:01 мск).В 19:12 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 3:36 мск — в аэропорту Краснодара, в 3:54 мск — в аэропорту Саратова.Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, крым, севастополь, запорожская область, курская область, днр, лнр, краснодарский край, ставропольский край, нижегородская область, пенза, орловская область, херсонская область, брянская область, калужская область, московская область, рязанская область, тверь, ярославль, саратовская область, липецк, воронежская область, белгородская область, смоленск, самара, ульяновская область, татарстан, крымский мост, геленджик, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", оренбургская область, оренбург, аэропорты, аэропорт, внуково, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:57 24.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 24 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 23 июня и в ночь на 24 июня объявлялась в Крыму, в Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Нижегородской, Пензенской, Орловской, Херсонской, Брянской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Саратовской, Запорожской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Смоленской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской областях, в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
В течение ночи перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 23 июня и в ночь на 24 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:30 мск), Калуги (Грабцево, 0:07 мск), Тамбова (Донское, 0:07 мск), Краснодара (Пашковский, 0:41 мск), Пензы (0:44 мск), Саратова (Гагарин, 0:44 мск), Самары (Курумоч, 2:25 мск), Ульяновска (Баратаевка, 2:39 мск), Оренбурга (4:20 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 5:01 мск).
В 19:12 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 3:36 мск — в аэропорту Краснодара, в 3:54 мск — в аэропорту Саратова.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен.
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