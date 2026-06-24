https://ukraina.ru/20260624/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080562427.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 24 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T05:57

2026-06-24T05:57

2026-06-24T05:57

украина.ру

россия

росавиация

крым

севастополь

запорожская область

курская область

днр

лнр

краснодарский край

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 23 июня и в ночь на 24 июня объявлялась в Крыму, в Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Нижегородской, Пензенской, Орловской, Херсонской, Брянской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Саратовской, Запорожской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Смоленской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской областях, в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В течение ночи перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 23 июня и в ночь на 24 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:30 мск), Калуги (Грабцево, 0:07 мск), Тамбова (Донское, 0:07 мск), Краснодара (Пашковский, 0:41 мск), Пензы (0:44 мск), Саратова (Гагарин, 0:44 мск), Самары (Курумоч, 2:25 мск), Ульяновска (Баратаевка, 2:39 мск), Оренбурга (4:20 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 5:01 мск).В 19:12 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 3:36 мск — в аэропорту Краснодара, в 3:54 мск — в аэропорту Саратова.Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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