Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ - 24.06.2026 Украина.ру
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Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ
Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ - 24.06.2026 Украина.ру
Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ
Сборка и производство украинских дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-24T04:45
2026-06-24T04:45
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Характеризуя тактику противника, полковник Алехин отметил, что ВСУ наращивают удары и адаптируют дроны к системам РЭБ, организовав гибкую систему поставок без бюрократических проволочек.Алехин сообщил, что сборка и производство дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. "Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов", — пояснил он.По словам эксперта, рассредоточенность производства дронов по небольшим предприятиям превращается в "преимущество без дополнительных затрат", а также сокращает "плечо" взаимодействия с боевыми частями ВСУ в Липцах, Слатино и Великом Бурлуке. "Противник постоянно меняет частоты", — отметил Алехин.Эксперт подчеркнул, что в пунктах управления беспилотниками ВСУ установлена тесная связь с производителями, "привязанными" к конкретному направлению, без бюрократических проволочек. "В заказе сразу задаются параметры с учетом актуальной российской РЭБ, что позволяет каждые три-четыре недели вводить в бой новую партию дронов, уже не подавляемую имеющимися средствами РЭБ. Причем, на разных участках фронта (направлениях) они могут существенно отличаться", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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Новости, Харьков, Чугуев, Изюм, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, Харьковская область, ХарьковскийФронт, РЭБ, БПЛА, технологии, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ИИ (искусственный интеллект), дроны

Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ

04:45 24.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сборка и производство украинских дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Характеризуя тактику противника, полковник Алехин отметил, что ВСУ наращивают удары и адаптируют дроны к системам РЭБ, организовав гибкую систему поставок без бюрократических проволочек.
Алехин сообщил, что сборка и производство дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. "Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов", — пояснил он.
По словам эксперта, рассредоточенность производства дронов по небольшим предприятиям превращается в "преимущество без дополнительных затрат", а также сокращает "плечо" взаимодействия с боевыми частями ВСУ в Липцах, Слатино и Великом Бурлуке. "Противник постоянно меняет частоты", — отметил Алехин.
Эксперт подчеркнул, что в пунктах управления беспилотниками ВСУ установлена тесная связь с производителями, "привязанными" к конкретному направлению, без бюрократических проволочек.
"В заказе сразу задаются параметры с учетом актуальной российской РЭБ, что позволяет каждые три-четыре недели вводить в бой новую партию дронов, уже не подавляемую имеющимися средствами РЭБ. Причем, на разных участках фронта (направлениях) они могут существенно отличаться", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
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