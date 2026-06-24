https://ukraina.ru/20260624/protivnik-menyaet-chastoty-alekhin-rasskazal-kak-vsu-adaptiruyut-drony-k-sistemam-reb-1080555417.html

Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ

Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ - 24.06.2026 Украина.ру

Противник меняет частоты: Алехин рассказал, как ВСУ адаптируют дроны к системам РЭБ

Сборка и производство украинских дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-24T04:45

2026-06-24T04:45

2026-06-24T04:45

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Характеризуя тактику противника, полковник Алехин отметил, что ВСУ наращивают удары и адаптируют дроны к системам РЭБ, организовав гибкую систему поставок без бюрократических проволочек.Алехин сообщил, что сборка и производство дронов различных типов сосредоточена в Харькове и тыловых базах области: Чугуев, Изюм, Барвенково и Богодухов. "Осуществляется она на малых предприятиях, вплоть до СТО и гаражных кооперативов", — пояснил он.По словам эксперта, рассредоточенность производства дронов по небольшим предприятиям превращается в "преимущество без дополнительных затрат", а также сокращает "плечо" взаимодействия с боевыми частями ВСУ в Липцах, Слатино и Великом Бурлуке. "Противник постоянно меняет частоты", — отметил Алехин.Эксперт подчеркнул, что в пунктах управления беспилотниками ВСУ установлена тесная связь с производителями, "привязанными" к конкретному направлению, без бюрократических проволочек. "В заказе сразу задаются параметры с учетом актуальной российской РЭБ, что позволяет каждые три-четыре недели вводить в бой новую партию дронов, уже не подавляемую имеющимися средствами РЭБ. Причем, на разных участках фронта (направлениях) они могут существенно отличаться", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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