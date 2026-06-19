https://ukraina.ru/20260619/vsu-otkhodyat-v-storonu-dergachey-alekhin-rasskazal-o-prodvizhenii-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1080414767.html

"ВСУ отходят в сторону Дергачей": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области

"ВСУ отходят в сторону Дергачей": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области - 19.06.2026 Украина.ру

"ВСУ отходят в сторону Дергачей": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Штурмовые группы ВС РФ продолжают продвижение в Казачьей Лопани, серьёзно нарушив снабжение украинского гарнизона. Часть подразделений ВСУ уже отходит в сторону Дергачей, где противник пытается выстроить новый рубеж обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-19T15:12

2026-06-19T15:12

2026-06-19T15:12

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Алехин сообщил, что российские штурмовые группы продолжают наступление в Казачьей Лопани на севере Харьковской области."Продолжается продвижение российских штурмовых групп в Казачьей Лопани. По данным с мест, уже удалось существенно нарушить логистику украинского гарнизона. Пути подвоза боеприпасов и снабжения находятся под постоянным огневым воздействием", — заявил эксперт.По словам Алехина, часть вражеских подразделений уже отходит в сторону Дергачей. "Именно там украинское командование пытается сформировать новый оборонительный рубеж на подступах к Харькову", — пояснил он.Эксперт также отметил усиление давления на Великобурлукском участке. "Российские подразделения ведут наступательные действия южнее Волчанска и одновременно продвигаются к реке Верхняя Двуречная", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов" на сайте Украина.ру.Про важные технические аспекты спецоперации — в материале "Владимир Орлов: Европа будет создавать дешевую систему ПВО на Украине для борьбы с "Геранями" на сайте Украина.ру.

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