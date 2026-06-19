https://ukraina.ru/20260619/pylayut-tsekha-i-angary-rossiya-kratno-uvelichila-udary-po-logistike-vsu-pod-kharkovom--alekhin-1080384036.html

Пылают цеха и ангары: Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин

Пылают цеха и ангары: Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин - 19.06.2026 Украина.ру

Пылают цеха и ангары: Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин

Российская армия кратно увеличила количество ударов по оборонительным позициям и логистике ВСУ в районе Липцев, Казачьей Лопани и Золочева. ВС РФ атаковали крупные транспортные узлы в Чугуеве, Лозовой и Барвенково. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-19T06:00

2026-06-19T06:00

2026-06-19T11:11

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Эксперт рассказал о ситуации на Харьковском и Сумском направлениях, где подразделения группировки "Север" наносят точечные удары по инфраструктуре противника.Алехин сообщил, что ВС РФ кратно увеличила удары по логистике ВСУ. "За минувшие сутки огневые средства группировки войск "Север" вновь нанесли серию точечных ударов по важной шоссейной трассе Сумы — Харьков. В районе Тростянца возникли пожары от прилетов ударных беспилотников самолетного типа", — заявил эксперт.По его данным, серьезные повреждения получили цеха и ангары с подвижным составом. "ВСУ активно использовали подвижной состав для переброски материальных средств и техники для нужд украинской армии. Кроме того, выгорели несколько АЗС вдоль трассы", — пояснил Алехин.Российские силы атакуют крупные транспортные узлы в Чугуеве, Лозовой и Барвенково, лишая ВСУ возможности перебрасывать резервы, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов" на сайте Украина.ру.О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях и наградах — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" на сайте Украина.ру.

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