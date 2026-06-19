При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen - 19.06.2026 Украина.ру
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При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen
При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen - 19.06.2026 Украина.ру
При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen
Volkswagen под угрозой исчезновения. С такими заголовками вышли публикации в иностранной прессе, которые активно подхватили отечественные СМИ.
2026-06-19T06:15
2026-06-19T11:34
китай
европа
сша
ес
porsche cayenne
audi q5
эксклюзив
мир без границ
украина.ру
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Журнал Manager Magazin со ссылкой на результаты анонимного исследования, проведенного среди-топ менеджеров компании, сообщает, что шесть из девяти членов правления автоконцерна оценили нынешнюю ситуацию как угрожающую существованию, а трое оставшихся назвали её напряжённой. Все как один считают необходимым радикальное изменение стратегии компании.Самое время разобраться, что же действительно угрожает существованию гордости немецкого автопрома.Финансы поют романсыПоводы для тревоги у менеджеров автогиганта и правда есть.Выручка и прибыль компании существенно просели. По итогам 2024 года чистая прибыль снизилась на 44%, до 6,9 млрд евро, операционная прибыль сократилась более чем на 50%, а маржа упала до 2,8%, что стало самыми низким уровнем со времён дизельгейта (2015 год, когда выяснилось, что компания занижала выбросы вредных веществ - Ред.). По итогам первого квартала 2026 года легче не стало: выручка квартал к кварталу просела на 2%, операционная прибыль составила всего 2,5 млрд евро (на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года), чистый денежный поток от автомобильного подразделения составил всего 2 млрд евро.Финансовые показатели неплохие лишь если сравнивать год к году. В 2022 году операционная прибыль Volkswagen составила 22 млрд евро при марже в 6–7%, а по итогам 2025 года операционная прибыль просела до 8,9 млрд евро при марже в 2,8%.Продажи автомобилей сократились до 2 млн штук, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года, но количество заказов в Европе выросло на 15% по сравнению с концом 2025 года. Если в 2015–2019 годах Volkswagen производил 10–10,8 млн автомобилей в год, то теперь 9 млн.В общем, финансовые показатели оставляют желать лучшего, но заказы в Европе растут. Казалось бы, стоит сократить намеченные к 2030 году 50 тыс. сотрудников и мощности на 1 млн автомобилей в год и наступит стабилизация. Но нет.Во-первых, руководство компании под внешним давлением — курсом на "озеленение" экономики и переход на электромобили — при росте выручки в предыдущие годы активно вкладывало в электромобили, софт и реструктуризацию. Ставка на электромобили не сработала: Porsche в прошлом году отказался от планов по выпуску электромобилей, что сократило операционную прибыль данного подразделения VW почти до нуля. А у Audi те же проблемы.Во-вторых, проблема в том, что рост заказов в Европе не компенсирует снижение продаж в США из-за пошлин и в Китае — важнейших для Volkswagen рынков сбыта.Китайский рынок был важнейшим для Volkswagen, где компания была представлена через совместные предприятия с местными производителями FAW и SAIC. До 2023–2024 годов VW десятилетиями лидировал на местном рынке. В 2024 году уступил первое место по продажам BYD, а в 2025 году стал третьим, пропустив вперёд Geely.Как следствие, прибыль VW от продаж на китайском рынке по итогам 2025 года упала примерно на 45%, что потянуло вниз общий показатель. А вложенные деньги в электромобили и софт для них не окупились из-за ценовых войн в КНР. Skoda и вовсе уходит из Китая так как просто перестала продаваться.Одновременно Китайские производители активно экспортируют электромобили в Евросоюз, тесня местных производителей, которые теряют рыночную долю, особенно в массовом сегменте.Поэтому VW приходится адаптироваться к новым реалиям: проводить реструктуризацию, сокращая заводы, людей и мощности, а заодно подстраиваться под китайский рынок. VW вместе с XPeng (корни компании уходят в Xiaomi) совместно разрабатывают автомобили в Китае для китайских покупателей с использованием китайских платформ и софта. Заодно VW ищет для себя новые рынки сбыта в Азии, Африке и Латинской Америке.В общем, кризис виден, но это не угроза существованию компании. Впрочем, VW не единственный утратил лидерство — в аналогичной ситуации почти весь европейский автопром.На вторых роляхДо 2024 года нормой были совместные предприятия между европейским и китайскими автопроизводителями в Китае. После 2024 года нормой становятся СП между китайскими и европейскими компаниями в самой Европе.В 2023 году концерн Stellantis купил за 1,5 млрд евро 20% акций китайской компании Leapmotor и создал СП для экспорта, продаж и будущей разработке электромобилей за пределами Китая. Цель Stellantis — загрузить свои мощности в Европе, получить технологии, а Leapmotor открывает для себя европейский рынок за счёт партнёрства и локализации. А в мае 2026 года СМИ сообщили о планах Stellantis создать СП с китайской Dongfeng для производства гибридов Voyah во Франции.Испанское правительство разрешило Cherry производить свои машины под бендом Ebro — первый автомобиль собрали в ноябре 2024 года. Обсуждается использование мощностей Ford в Валенсии для производства машин Geely.BYD строит собственный завод в Венгрии и ведёт переговоры со Stellantis о партнёрстве.А теперь несколько штрихов для понимания масштаба проблем, с которыми столкнулись европейские автоконцерны.К середине 2025 года китайский автопром накопил долгов на 140 млрд долларов и оказался в условиях переполненных складов и общего перепроизводства. Если в 2019 году среднее время расчётов с поставщиками автокомпонентов составляло 99 дней, то в 2024 году уже 108 дней и сокращать срок расчётов до 60 дней с 1 июня 2025 года пришлось в административном порядке.С 2019 года совокупный уровень остатков на складах вырос более чем в 2 раза и достиг 51,5 млрд долларов, что вынуждало продавать новые невостребованные машины как подержанные, чтобы выполнить внутрикорпоративные показатели по продажам.Как видно, объёмы производства в КНР таковы, что девать машины некуда — внутренний рынок затоварен, а ценовые войны являются нормой с 2023 года, с которой власти ничего сделать не могут.Рентабельность у китайских автопроизводителей все эти годы снижалась: медианная чистая прибыль опустилась с 2,7% в 2019 году до 0,83% в 2024 году и только у BYD было 5,4% и то благодаря диверсификации. У VW, который находится под "угрозой исчезновения", рентабельность составляет 2,8% — у китайских компаний она таковой была в 2019 году, а теперь она в 3,3 раза меньше.Проще говоря, на китайском авторынке творится такой ад, который европейские компании пережить просто не в состоянии, поэтому публикаций о том, как плохо обстоят дела у европейских автоконцернов, в ближайшие годы меньше не станет. Равно как и новостей о новых совместных производствах китайских компаний с европейцами, где последним будет уготовано место младших партнёров.Реалии на мировом авторынке сильно изменились и нам важно хотя бы одним глазом следить за происходящим там, чтобы не слишком удивляться масштабам перемен.Владимир Зеленский на Евросовете вновь пообещал завершить войну до зимы и потребовал помощи. Подробнее - в материале Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня
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Иван Лизан
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китай, европа, сша, ес, porsche cayenne, audi q5, эксклюзив, мир без границ, украина.ру
Китай, Европа, США, ЕС, Porsche Cayenne, Audi Q5, Эксклюзив, Мир без границ, Украина.ру

При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen

06:15 19.06.2026 (обновлено: 11:34 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Volkswagen под угрозой исчезновения. С такими заголовками вышли публикации в иностранной прессе, которые активно подхватили отечественные СМИ.
Журнал Manager Magazin со ссылкой на результаты анонимного исследования, проведенного среди-топ менеджеров компании, сообщает, что шесть из девяти членов правления автоконцерна оценили нынешнюю ситуацию как угрожающую существованию, а трое оставшихся назвали её напряжённой. Все как один считают необходимым радикальное изменение стратегии компании.
Самое время разобраться, что же действительно угрожает существованию гордости немецкого автопрома.
Финансы поют романсы
Поводы для тревоги у менеджеров автогиганта и правда есть.
Выручка и прибыль компании существенно просели. По итогам 2024 года чистая прибыль снизилась на 44%, до 6,9 млрд евро, операционная прибыль сократилась более чем на 50%, а маржа упала до 2,8%, что стало самыми низким уровнем со времён дизельгейта (2015 год, когда выяснилось, что компания занижала выбросы вредных веществ - Ред.).
По итогам первого квартала 2026 года легче не стало: выручка квартал к кварталу просела на 2%, операционная прибыль составила всего 2,5 млрд евро (на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года), чистый денежный поток от автомобильного подразделения составил всего 2 млрд евро.
Финансовые показатели неплохие лишь если сравнивать год к году. В 2022 году операционная прибыль Volkswagen составила 22 млрд евро при марже в 6–7%, а по итогам 2025 года операционная прибыль просела до 8,9 млрд евро при марже в 2,8%.
Продажи автомобилей сократились до 2 млн штук, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года, но количество заказов в Европе выросло на 15% по сравнению с концом 2025 года. Если в 2015–2019 годах Volkswagen производил 10–10,8 млн автомобилей в год, то теперь 9 млн.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
В общем, финансовые показатели оставляют желать лучшего, но заказы в Европе растут. Казалось бы, стоит сократить намеченные к 2030 году 50 тыс. сотрудников и мощности на 1 млн автомобилей в год и наступит стабилизация. Но нет.
Во-первых, руководство компании под внешним давлением — курсом на "озеленение" экономики и переход на электромобили — при росте выручки в предыдущие годы активно вкладывало в электромобили, софт и реструктуризацию. Ставка на электромобили не сработала: Porsche в прошлом году отказался от планов по выпуску электромобилей, что сократило операционную прибыль данного подразделения VW почти до нуля. А у Audi те же проблемы.
Во-вторых, проблема в том, что рост заказов в Европе не компенсирует снижение продаж в США из-за пошлин и в Китае — важнейших для Volkswagen рынков сбыта.
Китайский рынок был важнейшим для Volkswagen, где компания была представлена через совместные предприятия с местными производителями FAW и SAIC. До 2023–2024 годов VW десятилетиями лидировал на местном рынке. В 2024 году уступил первое место по продажам BYD, а в 2025 году стал третьим, пропустив вперёд Geely.
Как следствие, прибыль VW от продаж на китайском рынке по итогам 2025 года упала примерно на 45%, что потянуло вниз общий показатель. А вложенные деньги в электромобили и софт для них не окупились из-за ценовых войн в КНР. Skoda и вовсе уходит из Китая так как просто перестала продаваться.
Одновременно Китайские производители активно экспортируют электромобили в Евросоюз, тесня местных производителей, которые теряют рыночную долю, особенно в массовом сегменте.
Поэтому VW приходится адаптироваться к новым реалиям: проводить реструктуризацию, сокращая заводы, людей и мощности, а заодно подстраиваться под китайский рынок. VW вместе с XPeng (корни компании уходят в Xiaomi) совместно разрабатывают автомобили в Китае для китайских покупателей с использованием китайских платформ и софта. Заодно VW ищет для себя новые рынки сбыта в Азии, Африке и Латинской Америке.
В общем, кризис виден, но это не угроза существованию компании. Впрочем, VW не единственный утратил лидерство — в аналогичной ситуации почти весь европейский автопром.
На вторых ролях
До 2024 года нормой были совместные предприятия между европейским и китайскими автопроизводителями в Китае. После 2024 года нормой становятся СП между китайскими и европейскими компаниями в самой Европе.
В 2023 году концерн Stellantis купил за 1,5 млрд евро 20% акций китайской компании Leapmotor и создал СП для экспорта, продаж и будущей разработке электромобилей за пределами Китая. Цель Stellantis — загрузить свои мощности в Европе, получить технологии, а Leapmotor открывает для себя европейский рынок за счёт партнёрства и локализации. А в мае 2026 года СМИ сообщили о планах Stellantis создать СП с китайской Dongfeng для производства гибридов Voyah во Франции.
Испанское правительство разрешило Cherry производить свои машины под бендом Ebro — первый автомобиль собрали в ноябре 2024 года. Обсуждается использование мощностей Ford в Валенсии для производства машин Geely.
BYD строит собственный завод в Венгрии и ведёт переговоры со Stellantis о партнёрстве.
А теперь несколько штрихов для понимания масштаба проблем, с которыми столкнулись европейские автоконцерны.
К середине 2025 года китайский автопром накопил долгов на 140 млрд долларов и оказался в условиях переполненных складов и общего перепроизводства. Если в 2019 году среднее время расчётов с поставщиками автокомпонентов составляло 99 дней, то в 2024 году уже 108 дней и сокращать срок расчётов до 60 дней с 1 июня 2025 года пришлось в административном порядке.
С 2019 года совокупный уровень остатков на складах вырос более чем в 2 раза и достиг 51,5 млрд долларов, что вынуждало продавать новые невостребованные машины как подержанные, чтобы выполнить внутрикорпоративные показатели по продажам.
Как видно, объёмы производства в КНР таковы, что девать машины некуда — внутренний рынок затоварен, а ценовые войны являются нормой с 2023 года, с которой власти ничего сделать не могут.
Рентабельность у китайских автопроизводителей все эти годы снижалась: медианная чистая прибыль опустилась с 2,7% в 2019 году до 0,83% в 2024 году и только у BYD было 5,4% и то благодаря диверсификации. У VW, который находится под "угрозой исчезновения", рентабельность составляет 2,8% — у китайских компаний она таковой была в 2019 году, а теперь она в 3,3 раза меньше.
Проще говоря, на китайском авторынке творится такой ад, который европейские компании пережить просто не в состоянии, поэтому публикаций о том, как плохо обстоят дела у европейских автоконцернов, в ближайшие годы меньше не станет. Равно как и новостей о новых совместных производствах китайских компаний с европейцами, где последним будет уготовано место младших партнёров.
Реалии на мировом авторынке сильно изменились и нам важно хотя бы одним глазом следить за происходящим там, чтобы не слишком удивляться масштабам перемен.
Владимир Зеленский на Евросовете вновь пообещал завершить войну до зимы и потребовал помощи. Подробнее - в материале Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня
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