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Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине

Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине - 19.06.2026 Украина.ру

Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине

Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, следует из утверждённых выводов встречи. Об этом в ночь на 19 июня сообщает РИА Новости

2026-06-19T03:20

2026-06-19T03:20

2026-06-19T03:20

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"Европейский совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России, и подчёркивает готовность ЕС активизировать своё участие в этом контексте в соответствии с целью Союза содействовать миру, закреплённой в договорах ЕС", — говорится в документе.При этом информации о каких-либо инициативах и переговорном механизме для мирной реализации заявленной цели в итоговых выводах не содержится. Однако отмечается, что Европа собирается играть в урегулировании "ключевую роль".Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций сразу на год вместо шести месяцев.О двуличности европейской политики министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность": Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, ес, брюссель, евросоюз, европа, агрессия, русофобия, антироссийские санкции, россия, украина, война на украине, сергей лавров, владимир зеленский