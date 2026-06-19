Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
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Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, следует из утверждённых выводов встречи. Об этом в ночь на 19 июня сообщает РИА Новости
2026-06-19T03:20
2026-06-19T03:20
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"Европейский совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России, и подчёркивает готовность ЕС активизировать своё участие в этом контексте в соответствии с целью Союза содействовать миру, закреплённой в договорах ЕС", — говорится в документе.При этом информации о каких-либо инициативах и переговорном механизме для мирной реализации заявленной цели в итоговых выводах не содержится. Однако отмечается, что Европа собирается играть в урегулировании "ключевую роль".Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций сразу на год вместо шести месяцев.О двуличности европейской политики министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность": Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, ЕС, Брюссель, Евросоюз, Европа, агрессия, Русофобия, антироссийские санкции, Россия, Украина, война на Украине, Сергей Лавров, Владимир Зеленский

Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине

03:20 19.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
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Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, следует из утверждённых выводов встречи. Об этом в ночь на 19 июня сообщает РИА Новости
"Европейский совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России, и подчёркивает готовность ЕС активизировать своё участие в этом контексте в соответствии с целью Союза содействовать миру, закреплённой в договорах ЕС", — говорится в документе.
При этом информации о каких-либо инициативах и переговорном механизме для мирной реализации заявленной цели в итоговых выводах не содержится. Однако отмечается, что Европа собирается играть в урегулировании "ключевую роль".
Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций сразу на год вместо шести месяцев.
О двуличности европейской политики министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность": Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.
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