ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву - 04.05.2026 Украина.ру
ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву
Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на День Победы подсветила серьезные разногласия внутри Евросоюза, пишет The European Conservative
11:27 04.05.2026
 
Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на День Победы подсветила серьезные разногласия внутри Евросоюза, пишет The European Conservative
В материале объяснили, что реакция стран ЕС на планы словацкого премьера снова указала на отсутствие единой позиции по России.
Например, прибалтийские страны и Польша отказались пропускать правительственный самолет Словакии через свое воздушное пространство, но Чехия запрос одобрила.
В публикации также напомнили, что Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступают за сохранение каналов связи с Москвой. Они объясняют это мирными усилиями и вопросами энергетической безопасности. При этом другие лидеры ЕС считают, что такие визиты вредят единству блока.
На днях Фицо подтвердил намерение посетить Москву в День Победы. Он заявил, что хочет почтить память бойцов Красной Армии и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей на параде Победы в Москве.
НовостиМоскваРоссияСловакияРоберт ФицоВиктор ОрбанЮрий УшаковЕвросоюзЕСКрасная Армия
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
