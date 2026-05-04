ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву
Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на День Победы подсветила серьезные разногласия внутри Евросоюза, пишет The European Conservative
В материале объяснили, что реакция стран ЕС на планы словацкого премьера снова указала на отсутствие единой позиции по России. Например, прибалтийские страны и Польша отказались пропускать правительственный самолет Словакии через свое воздушное пространство, но Чехия запрос одобрила. В публикации также напомнили, что Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступают за сохранение каналов связи с Москвой. Они объясняют это мирными усилиями и вопросами энергетической безопасности. При этом другие лидеры ЕС считают, что такие визиты вредят единству блока. На днях Фицо подтвердил намерение посетить Москву в День Победы. Он заявил, что хочет почтить память бойцов Красной Армии и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей на параде Победы в Москве. Подробнее об иностранных гостях - в материале Зарубежные лидеры посетят парад Победы в Москве - Песков на сайте Украина.ру.
