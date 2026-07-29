Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/natsisty-budut-lovit-dobrovoltsev-vmesto-ttsk--alkhin-rasskazal-o-krizise-v-vsu-1081944005.html
Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ
Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру
Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ
Попытки ВСУ остановить наступление ВС РФ с помощью колумбийских наёмников провалились — списки пропавших без вести пополнились новыми фамилиями. Киев хватается за любые резервы, а новый главком Драпатый меняет правила мобилизации. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-29T04:30
2026-07-29T04:30
новости
россия
украина
киев
геннадий алехин
главные новости
главное
тцк
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060967571_0:0:759:427_1920x0_80_0_0_938c27369e89365f8cbb45c98709d879.png
Говоря о попытках противника переломить ситуацию, Алёхин сообщил, что контратаки с участием иностранных наёмников не дали результата. "Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением, а списки пропавших без вести колумбийцев пополнились новыми фамилиями.Эксперт также обратил внимание на новые правила мобилизации, введённые новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. "Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию", — отметил он.Алёхин подчеркнул, что на улицах вместо военкомов из ТЦК теперь будут действовать ультраправые. "Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно, будут "добровольцами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060967571_143:0:712:427_1920x0_80_0_0_7fbf889a7fb3ff3b34c54b4dfe865bf6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, геннадий алехин, главные новости, главное, тцк, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, михаил драпатый, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Киев, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, ТЦК, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Михаил Драпатый, война, война на Украине

Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ

04:30 29.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
ДзенTelegram
Попытки ВСУ остановить наступление ВС РФ с помощью колумбийских наёмников провалились — списки пропавших без вести пополнились новыми фамилиями. Киев хватается за любые резервы, а новый главком Драпатый меняет правила мобилизации. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Говоря о попытках противника переломить ситуацию, Алёхин сообщил, что контратаки с участием иностранных наёмников не дали результата.
"Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата", — пояснил обозреватель.
По словам Алёхина, привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением, а списки пропавших без вести колумбийцев пополнились новыми фамилиями.
Эксперт также обратил внимание на новые правила мобилизации, введённые новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. "Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию", — отметил он.
Алёхин подчеркнул, что на улицах вместо военкомов из ТЦК теперь будут действовать ультраправые. "Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно, будут "добровольцами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевГеннадий АлехинГлавные новостиглавноеТЦКСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОМихаил Драпатыйвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:26Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США
07:01Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины
07:00Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
06:30Белгород и цели СВО
06:10Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
06:00"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы
05:55"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
05:45"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
05:30"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
05:15"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева
05:00"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны
04:45"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины
04:30Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ
04:15Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах
00:06В Белгородской области при атаке БПЛА на птицефабрику погиб один человек
00:02В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке
23:03ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться к коммуникациям группировки "Восток"
22:42В Днепропетровской области уничтожен локомотив ВСУ
22:40Иран потребовал от Украины возместить ущерб за затопленное судно
22:35Медведев: контракт с ВС РФ заключили 200 тысяч человек за полгода
Лента новостейМолния