https://ukraina.ru/20260729/natsisty-budut-lovit-dobrovoltsev-vmesto-ttsk--alkhin-rasskazal-o-krizise-v-vsu-1081944005.html

Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ

Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру

Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ

Попытки ВСУ остановить наступление ВС РФ с помощью колумбийских наёмников провалились — списки пропавших без вести пополнились новыми фамилиями. Киев хватается за любые резервы, а новый главком Драпатый меняет правила мобилизации. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-29T04:30

2026-07-29T04:30

2026-07-29T04:30

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Говоря о попытках противника переломить ситуацию, Алёхин сообщил, что контратаки с участием иностранных наёмников не дали результата. "Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением, а списки пропавших без вести колумбийцев пополнились новыми фамилиями.Эксперт также обратил внимание на новые правила мобилизации, введённые новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. "Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию", — отметил он.Алёхин подчеркнул, что на улицах вместо военкомов из ТЦК теперь будут действовать ультраправые. "Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно, будут "добровольцами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.

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