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Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили

Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили - 17.06.2026 Украина.ру

Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили

В конце 2026 года на Украине произойдет частичная демобилизация военнослужащих, пообещал министр обороны страны Михаил Федоров, пишут местные СМИ

2026-06-17T10:55

2026-06-17T10:55

2026-06-17T10:55

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украина

михаил федоров

вооруженные силы украины

украина.ру

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Он уточнил, что частичная демобилизация якобы затронет бойцов, которые служат с 2022 года или ранее. При этом министр не назвал четких критериев, по которым она будет осуществляться. По словам Федорова, решение будет принимать командование с учетом лет службы, а также количества времени, проведенного на передовой. Министр пообещал выложить калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут определить, распространяется ли на них частичная демобилизация.В ВСУ в эти заявления не верят, называя пиар-ходом политической верхушки режима и клоунадой.Как заявил один из сержантов, воюющий еще с 2022 года, цель этих заявлений — показать военным очередную морковку, чтобы они окончательно не разбежались.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Люди у них не закончатся": Угольный рассказал о мобилизации и дезертирстве в рядах ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру