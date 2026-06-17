Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили - 17.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260617/ministr-oborony-ukrainy-anonsiroval-demobilizatsiyu-emu-ne-poverili-1080302505.html
Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили
Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили - 17.06.2026 Украина.ру
Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили
В конце 2026 года на Украине произойдет частичная демобилизация военнослужащих, пообещал министр обороны страны Михаил Федоров, пишут местные СМИ
2026-06-17T10:55
2026-06-17T10:55
новости
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e2450a413a2877c6e40ff45a3d45d3b.jpg
Он уточнил, что частичная демобилизация якобы затронет бойцов, которые служат с 2022 года или ранее. При этом министр не назвал четких критериев, по которым она будет осуществляться. По словам Федорова, решение будет принимать командование с учетом лет службы, а также количества времени, проведенного на передовой. Министр пообещал выложить калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут определить, распространяется ли на них частичная демобилизация.В ВСУ в эти заявления не верят, называя пиар-ходом политической верхушки режима и клоунадой.Как заявил один из сержантов, воюющий еще с 2022 года, цель этих заявлений — показать военным очередную морковку, чтобы они окончательно не разбежались.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Люди у них не закончатся": Угольный рассказал о мобилизации и дезертирстве в рядах ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_83ca2bc787c01abc307b45124f303b50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Министр обороны Украины анонсировал демобилизацию, ему не поверили

10:55 17.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit министр обороны Украины Михаил Фёдоров
 министр обороны Украины Михаил Фёдоров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
Читать в
ДзенTelegram
В конце 2026 года на Украине произойдет частичная демобилизация военнослужащих, пообещал министр обороны страны Михаил Федоров, пишут местные СМИ
Он уточнил, что частичная демобилизация якобы затронет бойцов, которые служат с 2022 года или ранее.
При этом министр не назвал четких критериев, по которым она будет осуществляться. По словам Федорова, решение будет принимать командование с учетом лет службы, а также количества времени, проведенного на передовой.
Министр пообещал выложить калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут определить, распространяется ли на них частичная демобилизация.
В ВСУ в эти заявления не верят, называя пиар-ходом политической верхушки режима и клоунадой.
Как заявил один из сержантов, воюющий еще с 2022 года, цель этих заявлений — показать военным очередную морковку, чтобы они окончательно не разбежались.
Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Люди у них не закончатся": Угольный рассказал о мобилизации и дезертирстве в рядах ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
20:46"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда
Лента новостейМолния