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"Мармеладный бунт" в Берлине: "цветная революция" номер ноль

"Мармеладный бунт" в Берлине: "цветная революция" номер ноль - 17.06.2026 Украина.ру

"Мармеладный бунт" в Берлине: "цветная революция" номер ноль

17 июня 1953 года советский сектор Берлина и ряд городов ГДР охватили беспорядки, направленные против социально-экономической политики восточногерманского руководства. За этими событиями укрепилось название "Мармеладный бунт": одной из причин недовольства стал дефицит сладостей, являющихся основой традиционного немецкого завтрака

2026-06-17T08:00

2026-06-17T08:00

2026-06-17T11:11

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По современным данным в их ходе погибло более полусотни человек с обоих сторон, более полутора тысяч участников привлекли к уголовной ответственности, двоих из них приговорили к смертной казни.Июньские события 1953 года стали первой попыткой применения Западом "мягкой силы" в послевоенной Европе, хотя и не до конца реализованной. Кроме того, они обросли массой всевозможных домыслов: их подают и как "фашистский путч", и как восстание против советского присутствия в Германии.Горе побеждённыхМногими авторами события 17 июня 1953 года подаются как нечто исключительное и возможное только в зоне ответственности советского контингента. На самом же деле факты доходившего до силового сценария недовольства населения социально-экономической ситуацией имело место и в западной зоне оккупации.Например, мало где сообщается о том, что в 1947 году в Брауншвейге три месяца подряд вспыхивали "голодные бунты". Их участники брали штурмом продовольственные склады и столовые британской оккупационной администрации, при этом немецкая полиция отказывалась идти на усмирение недовольных. Пришлось самим британцам наводить порядок твёрдой рукой, включая угрозу открытия огня на поражение.В принципе подобная ситуация была вполне типичной для эпохи "штунде нуль" (в переводе – "нулевой час"; так в историографии называют первое послевоенное пятилетие в Германии): происходившее тогда в немецких землях во многом напоминало наши "лихие девяностые". Общество охватила апатия, вызванная утратой прежних идеалов, резко возрос уровень преступности, пьянства, проституции и детской безнадзорности, стало обыденным такое явление, как мешочничество: эту категорию мелких торговцев именовали "гамштерами" – хомячками.Социально-экономическая ситуация осложнялась выплатами репараций, причём в зоне контроля западных союзников пришлось платить ещё и контрибуцию, прописанную Версальским договором – последние платежи за Версаль Германия сделала уже в XXI веке. В то же время положение в западных землях смягчалось помощью по линии "плана Маршалла": инвестиции в обмен на политическую верность Вашингтону.СССР мог получать репарации только из зоны своего контроля: уже в 1946 году ставшие бывшими союзники закрыли у себя нашим специалистам доступ на немецкие предприятия, а оборудование для восстановления народного хозяйства требовалось. К тому же из промышленных районов Германии нам досталась лишь сильно пострадавшая от боевых действий Тюрингия, а, обладавшие куда большим индустриальным потенциалом Бавария, Рур, Саар и Баден, оказались по другую сторону линии разграничения.В результате объём репараций, которые правительство ГДР выплачивало нам с немецкой аккуратностью, составляли почти пятую часть годового бюджета и без того находящейся в не лучшем положении страны. Для обеспечения сбора средств правительству ГДР регулярно приходилось прибегать к мобилизационным мероприятиям и прочим непопулярным мерам.Берлин: не совсем ГерманияБерлин в то время представлял собой уникальный феномен, аналоги которому вряд ли можно найти в советских и постсоветских реалиях.Наши сограждане часто любят говорить: "Есть Москва и есть Россия!" или "Существует ли жизнь за МКАДом?" Но этим самым они стремятся лишь подчеркнуть разницу в социально-экономической ситуации между столицей и провинцией.Берлин в 1953 году являлся не совсем Германией, а в целом ряде случаев представлял собой уже два сформировавшихся мини-государства: это стало результатом четырёхсторонних соглашений СССР, США, Великобритании и Франции о статусе города.Начнём с того, что восточные берлинцы на момент июньских событий не были гражданами ГДР: до октября 1953 года у них имелись собственные удостоверения личности. До 1979 года в городе собирался свой парламент – Городское представительное собрание Берлина, которое ратифицировало принятые Народной палатой ГДР законы и назначало туда наблюдателей, не пользовавшихся правом голоса. До 1962 года в Берлине не были постоянно расквартированы части Национальной народной армии ГДР (хотя вызывавшие возмущение Запада военные парады ННА ГДР регулярно проводились с 1956 года), военное ведомство находилось в Штраусберге, а сами берлинцы на военную службу смогли поступать лишь в 1971 году. Пограничный контроль при поездках из Берлина в остальную часть ГДР отменили лишь в 1978 году. И это при том, что с 1949 года город официально являлся столицей страны!В Западном Берлине ситуация была чем-то похожая: там были собственные паспорта, а приобретение западноберлинцем гражданства ФРГ не всегда влекло за собой международно-правовое признание и могло стать препятствием в заграничных поездках. Хотя при поездках в ГДР западноберлинский паспорт давал куда больше возможностей, чем западногерманский. В Западном Берлине существовали свои органы власти, имевшие своих наблюдателей в Бундестаге. Переехавших в ФРГ жителей Западного Берлина не призывали в Бундесвер.Если учесть, что до 1961 года поездки между двумя частями Берлина были практически свободными (да и позднее Берлинская стена не настолько их усложняла, как об этом принято говорить), то создавалась идеальная возможность сыграть на умонастроениях горожан за счёт создания контраста. И Запад начинает превращать свой сектор Берлина в яркую витрину "свободного мира", разительно отличающуюся от куда менее броских социалистических реалий.Другую ставку американцы сделали на СМИ: передатчики специально созданной ими в Западном Берлине радиостанции RIAS (аббревиатура переводится с немецкого как "Вещание в американском секторе") покрывали почти четыре пятых территории ГДР, а радиоприёмники в стране имелись практически у каждого. Значительная часть программ носила развлекательный характер, и для этого при радиостанции имелись хоровой коллектив, биг-бэнд, а также три оркестра – камерный, симфонический и танцевальный. Впрочем, развлекательный контент служит делу пропаганды лучше любого официоза.Пробный каменьРазжечь недовольство – всего лишь половина дела: для завершённости надо этим самым недовольством воспользоваться. Первое Западу удалось блестяще: к середине июня 1953 года брожение умонастроений в Берлине достигло критической отметки. Но вот что дальше делать Запад уже не знал.В пользу тезиса об управляемости процесса свидетельствует такой факт: протестующие требовали снижения норм выработки, отказа от господствующей роли СЕПГ (в ГДР была многопартийная система), отставки руководства страны и свободных выборов, а также курса на объединение Германии, но при этом не прозвучало ни одного лозунга против советского военного присутствия и пересмотра репараций. Более того – даже агрессивное поведение в отношении советских солдат было скорее вызванным наплывом эмоций исключением, чем правилом. Хотя в такой ситуации проще всего выплеснуть гнев на победителей и обвинить их во всех бедах: если бы акции действительно оказались стихийными, то подобный вариант мог оказаться наиболее вероятным. Ведь нечто похожее уже наблюдалось во время "голодных бунтов" в Брауншвейге, но там антибританские настроения у протестующих достаточно быстро иссякали после захвата ими очередного продуктового склада.Небезынтересно и то, что западноберлинским и западногерманским политикам и профсоюзным деятелям во время выступлений на радио категорически запрещалось призывать население ГДР даже ко всеобщей забастовке, не говоря о более радикальных формах протеста. Видимо идеологи происходившего прекрасно понимали, что радикализация настроений неизбежно принесла бы реваншистскую повестку, чьим результатом стало бы сползание к новой общеевропейской войне в то время как континент ещё не успел отойти от последствий предыдущей.Так или иначе, но даже пристально наблюдавшие за происходившим в Берлине американские политики не смогли выработать концепцию дальнейших действий. А любая революция, как учили классики, чтобы победить должна постоянно добиваться успехов: в противном случае народный энтузиазм быстро сходит на нет. Ну и, кроме того, одним протестом результата не добьёшься: нужно иметь программу достижения желаемого, но её ни у участников берлинских событий, ни у западных подстрекателей, не было.Зато советская сторона достаточно быстро взяла ситуацию под контроль. При этом командование Группы советских войск в Германии отдало солдатам приказ вести себя в отношении гражданских максимально мягко, насколько это было возможно в той ситуации: предупредительная стрельба – в воздух, огонь на поражение открывать лишь в крайнем случае. И это стремление минимизировать жертвы позволило достаточно быстро подавить уже и так оказавшееся в кризисе восстание: его утратившим настрой участникам к тому времени стало понятно, что Запад предоставил их самим себе и ждать помощи неоткуда.Выводы из случившегося последовали оперативно. Вызывавшее наибольшее недовольство повышение норм выработки немецкие власти отменили, также были предприняты некоторые уступки в социальных вопросах. Также правительство ГДР к вящему недовольству Запада взяло курс на интеграцию Берлина: осенью того же года восточные берлинцы получили те же паспорта, что и остальные граждане республики. В свою очередь СССР вначале снизил репарации в четыре раза, а со следующего 1954 года полностью отказался от их взимания.Для Запада Июньские события 1953 года в Берлине, как и случившаяся тремя годами смута в Венгрии, стали суровыми уроками, давшими понять, что без полноценного применения технологий "мягкой силы" достичь успеха в "холодной войне" вряд ли будет возможно. Но до весны 1968 года в Париже и Праге оставалось ещё полтора десятилетия.6 июня 1982 года на советском телевидении состоялась премьера снятого на киностудии Доженко трёхсерийного фильма "Нежность к ревущему зверю". Подробнее - в материале "Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация

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история, берлин, запад, германия, бундестаг, бундесвер, 1950-е, восстание, гдр, ссср, украина.ру