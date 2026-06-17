"Мармеладный бунт" в Берлине: "цветная революция" номер ноль
08:00 17.06.2026 (обновлено: 11:11 17.06.2026)
© Фото : Открытый источник"Мармеладный бунт" в ГДР 1953 года
© Фото : Открытый источник
17 июня 1953 года советский сектор Берлина и ряд городов ГДР охватили беспорядки, направленные против социально-экономической политики восточногерманского руководства. За этими событиями укрепилось название "Мармеладный бунт": одной из причин недовольства стал дефицит сладостей, являющихся основой традиционного немецкого завтрака
По современным данным в их ходе погибло более полусотни человек с обоих сторон, более полутора тысяч участников привлекли к уголовной ответственности, двоих из них приговорили к смертной казни.
Июньские события 1953 года стали первой попыткой применения Западом "мягкой силы" в послевоенной Европе, хотя и не до конца реализованной. Кроме того, они обросли массой всевозможных домыслов: их подают и как "фашистский путч", и как восстание против советского присутствия в Германии.
Горе побеждённых
Многими авторами события 17 июня 1953 года подаются как нечто исключительное и возможное только в зоне ответственности советского контингента. На самом же деле факты доходившего до силового сценария недовольства населения социально-экономической ситуацией имело место и в западной зоне оккупации.
Например, мало где сообщается о том, что в 1947 году в Брауншвейге три месяца подряд вспыхивали "голодные бунты". Их участники брали штурмом продовольственные склады и столовые британской оккупационной администрации, при этом немецкая полиция отказывалась идти на усмирение недовольных. Пришлось самим британцам наводить порядок твёрдой рукой, включая угрозу открытия огня на поражение.
В принципе подобная ситуация была вполне типичной для эпохи "штунде нуль" (в переводе – "нулевой час"; так в историографии называют первое послевоенное пятилетие в Германии): происходившее тогда в немецких землях во многом напоминало наши "лихие девяностые". Общество охватила апатия, вызванная утратой прежних идеалов, резко возрос уровень преступности, пьянства, проституции и детской безнадзорности, стало обыденным такое явление, как мешочничество: эту категорию мелких торговцев именовали "гамштерами" – хомячками.
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Социально-экономическая ситуация осложнялась выплатами репараций, причём в зоне контроля западных союзников пришлось платить ещё и контрибуцию, прописанную Версальским договором – последние платежи за Версаль Германия сделала уже в XXI веке. В то же время положение в западных землях смягчалось помощью по линии "плана Маршалла": инвестиции в обмен на политическую верность Вашингтону.
СССР мог получать репарации только из зоны своего контроля: уже в 1946 году ставшие бывшими союзники закрыли у себя нашим специалистам доступ на немецкие предприятия, а оборудование для восстановления народного хозяйства требовалось. К тому же из промышленных районов Германии нам досталась лишь сильно пострадавшая от боевых действий Тюрингия, а, обладавшие куда большим индустриальным потенциалом Бавария, Рур, Саар и Баден, оказались по другую сторону линии разграничения.
В результате объём репараций, которые правительство ГДР выплачивало нам с немецкой аккуратностью, составляли почти пятую часть годового бюджета и без того находящейся в не лучшем положении страны. Для обеспечения сбора средств правительству ГДР регулярно приходилось прибегать к мобилизационным мероприятиям и прочим непопулярным мерам.
© Getty ImagesРуководители ГДР: первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, президент ГДР Вильгельм Пик, Председатель Совета Министров ГДР Отто Гротеволь. Восточный Берлин, 1958 год
© Getty Images
Руководители ГДР: первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, президент ГДР Вильгельм Пик, Председатель Совета Министров ГДР Отто Гротеволь. Восточный Берлин, 1958 год
Берлин: не совсем Германия
Берлин в то время представлял собой уникальный феномен, аналоги которому вряд ли можно найти в советских и постсоветских реалиях.
Наши сограждане часто любят говорить: "Есть Москва и есть Россия!" или "Существует ли жизнь за МКАДом?" Но этим самым они стремятся лишь подчеркнуть разницу в социально-экономической ситуации между столицей и провинцией.
Берлин в 1953 году являлся не совсем Германией, а в целом ряде случаев представлял собой уже два сформировавшихся мини-государства: это стало результатом четырёхсторонних соглашений СССР, США, Великобритании и Франции о статусе города.
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Начнём с того, что восточные берлинцы на момент июньских событий не были гражданами ГДР: до октября 1953 года у них имелись собственные удостоверения личности. До 1979 года в городе собирался свой парламент – Городское представительное собрание Берлина, которое ратифицировало принятые Народной палатой ГДР законы и назначало туда наблюдателей, не пользовавшихся правом голоса. До 1962 года в Берлине не были постоянно расквартированы части Национальной народной армии ГДР (хотя вызывавшие возмущение Запада военные парады ННА ГДР регулярно проводились с 1956 года), военное ведомство находилось в Штраусберге, а сами берлинцы на военную службу смогли поступать лишь в 1971 году. Пограничный контроль при поездках из Берлина в остальную часть ГДР отменили лишь в 1978 году. И это при том, что с 1949 года город официально являлся столицей страны!
В Западном Берлине ситуация была чем-то похожая: там были собственные паспорта, а приобретение западноберлинцем гражданства ФРГ не всегда влекло за собой международно-правовое признание и могло стать препятствием в заграничных поездках. Хотя при поездках в ГДР западноберлинский паспорт давал куда больше возможностей, чем западногерманский. В Западном Берлине существовали свои органы власти, имевшие своих наблюдателей в Бундестаге. Переехавших в ФРГ жителей Западного Берлина не призывали в Бундесвер.
Если учесть, что до 1961 года поездки между двумя частями Берлина были практически свободными (да и позднее Берлинская стена не настолько их усложняла, как об этом принято говорить), то создавалась идеальная возможность сыграть на умонастроениях горожан за счёт создания контраста. И Запад начинает превращать свой сектор Берлина в яркую витрину "свободного мира", разительно отличающуюся от куда менее броских социалистических реалий.
© Фото : Открытый источникМитинг в Восточном Берлине, июнь 1953 года
© Фото : Открытый источник
Митинг в Восточном Берлине, июнь 1953 года
Другую ставку американцы сделали на СМИ: передатчики специально созданной ими в Западном Берлине радиостанции RIAS (аббревиатура переводится с немецкого как "Вещание в американском секторе") покрывали почти четыре пятых территории ГДР, а радиоприёмники в стране имелись практически у каждого. Значительная часть программ носила развлекательный характер, и для этого при радиостанции имелись хоровой коллектив, биг-бэнд, а также три оркестра – камерный, симфонический и танцевальный. Впрочем, развлекательный контент служит делу пропаганды лучше любого официоза.
Пробный камень
Разжечь недовольство – всего лишь половина дела: для завершённости надо этим самым недовольством воспользоваться. Первое Западу удалось блестяще: к середине июня 1953 года брожение умонастроений в Берлине достигло критической отметки. Но вот что дальше делать Запад уже не знал.
В пользу тезиса об управляемости процесса свидетельствует такой факт: протестующие требовали снижения норм выработки, отказа от господствующей роли СЕПГ (в ГДР была многопартийная система), отставки руководства страны и свободных выборов, а также курса на объединение Германии, но при этом не прозвучало ни одного лозунга против советского военного присутствия и пересмотра репараций. Более того – даже агрессивное поведение в отношении советских солдат было скорее вызванным наплывом эмоций исключением, чем правилом. Хотя в такой ситуации проще всего выплеснуть гнев на победителей и обвинить их во всех бедах: если бы акции действительно оказались стихийными, то подобный вариант мог оказаться наиболее вероятным. Ведь нечто похожее уже наблюдалось во время "голодных бунтов" в Брауншвейге, но там антибританские настроения у протестующих достаточно быстро иссякали после захвата ими очередного продуктового склада.
Небезынтересно и то, что западноберлинским и западногерманским политикам и профсоюзным деятелям во время выступлений на радио категорически запрещалось призывать население ГДР даже ко всеобщей забастовке, не говоря о более радикальных формах протеста. Видимо идеологи происходившего прекрасно понимали, что радикализация настроений неизбежно принесла бы реваншистскую повестку, чьим результатом стало бы сползание к новой общеевропейской войне в то время как континент ещё не успел отойти от последствий предыдущей.
Так или иначе, но даже пристально наблюдавшие за происходившим в Берлине американские политики не смогли выработать концепцию дальнейших действий. А любая революция, как учили классики, чтобы победить должна постоянно добиваться успехов: в противном случае народный энтузиазм быстро сходит на нет. Ну и, кроме того, одним протестом результата не добьёшься: нужно иметь программу достижения желаемого, но её ни у участников берлинских событий, ни у западных подстрекателей, не было.
Зато советская сторона достаточно быстро взяла ситуацию под контроль. При этом командование Группы советских войск в Германии отдало солдатам приказ вести себя в отношении гражданских максимально мягко, насколько это было возможно в той ситуации: предупредительная стрельба – в воздух, огонь на поражение открывать лишь в крайнем случае. И это стремление минимизировать жертвы позволило достаточно быстро подавить уже и так оказавшееся в кризисе восстание: его утратившим настрой участникам к тому времени стало понятно, что Запад предоставил их самим себе и ждать помощи неоткуда.
© Фото : Открытый источник"Боевая группа рабочего класса". Восточный Берлин, 1961 год. Добровольное формирование под контролем СЕПГ и полиции, созданное после событий июня 1953 года
© Фото : Открытый источник
"Боевая группа рабочего класса". Восточный Берлин, 1961 год. Добровольное формирование под контролем СЕПГ и полиции, созданное после событий июня 1953 года
Выводы из случившегося последовали оперативно. Вызывавшее наибольшее недовольство повышение норм выработки немецкие власти отменили, также были предприняты некоторые уступки в социальных вопросах. Также правительство ГДР к вящему недовольству Запада взяло курс на интеграцию Берлина: осенью того же года восточные берлинцы получили те же паспорта, что и остальные граждане республики. В свою очередь СССР вначале снизил репарации в четыре раза, а со следующего 1954 года полностью отказался от их взимания.
Для Запада Июньские события 1953 года в Берлине, как и случившаяся тремя годами смута в Венгрии, стали суровыми уроками, давшими понять, что без полноценного применения технологий "мягкой силы" достичь успеха в "холодной войне" вряд ли будет возможно. Но до весны 1968 года в Париже и Праге оставалось ещё полтора десятилетия.
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