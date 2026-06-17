https://ukraina.ru/20260617/itogi-17062026-evropa-torguetsya-s-ssha-po-ukraine-a-ttsk-slovili-odnogo-iz-propagandistov-bankovoy-1080326285.html
Итоги 17.06.2026: Европа торгуется с США по Украине, а ТЦК словили одного из пропагандистов Банковой
Итоги 17.06.2026: Европа торгуется с США по Украине, а ТЦК словили одного из пропагандистов Банковой - 17.06.2026 Украина.ру
Итоги 17.06.2026: Европа торгуется с США по Украине, а ТЦК словили одного из пропагандистов Банковой
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: на саммите G7 европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к более жесткой позиции по России, предлагая взамен... Украина.ру, 17.06.2026
2026-06-17T17:23
2026-06-17T17:23
2026-06-17T17:23
видео
дональд трамп
сша
европа
украина
тцк
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: на саммите G7 европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к более жесткой позиции по России, предлагая взамен поддержку его ближневосточных инициатив.На фоне этих обсуждений усиливается роль Ирана, который, по оценкам разведки США, способен влиять на ключевые морские пути и энергетическую безопасность региона.Параллельно в украинском информационном поле всплывает история с задержанием владельца крупного Telegram-канала "Труха", которого поймали ТЦК за разоблачения коррупции.
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