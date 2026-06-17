https://ukraina.ru/20260617/ttsk-skoro-nekogo-budet-lovit-ischenko-pro-defitsit-zhivoy-sily-i-deportatsiyu-ukraintsev-iz-evropy-1080324872.html

"ТЦК скоро некого будет ловить": Ищенко про дефицит живой силы и депортацию украинцев из Европы

"ТЦК скоро некого будет ловить": Ищенко про дефицит живой силы и депортацию украинцев из Европы - 17.06.2026 Украина.ру

"ТЦК скоро некого будет ловить": Ищенко про дефицит живой силы и депортацию украинцев из Европы

За счет массовой гибели людей Киев все еще удерживает фронт. Но сами западные союзники признают, что человеческие ресурсы Украины близки к исчерпанию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-17T17:13

2026-06-17T17:13

2026-06-17T17:13

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мобилизация

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Продолжая разговор о мобилизационном кризисе на Украине, эксперт объяснил парадоксальную ситуацию: большинство простых украинцев не хотят войны, но, попав на фронт, все равно воюют."Другое дело, что большинство украинцев выросли в советскую и постсоветскую эпоху, когда людей учили, что родину надо защищать. Вот и получается, что войны они не хотят и от войны бегут. Но когда их ловят и отправляют на фронт, то они воюют и в плен сдаются редко", — заявил Ищенко.По словам Ищенко, Украина до сих пор удерживает фронт за счёт массовой гибели людей. При этом западные союзники сами признают, что человеческие ресурсы Киева близки к исчерпанию.По словам политолога, в Европе уже идут серьёзные разговоры о массовой депортации украинских мужчин для формирования новых резервов. "Раньше европейцы их просто критиковали, но о высылке речь не шла. А теперь об этом заговорили в той же Германии", — пояснил Ищенко.Как резюмировал собеседник Украина.ру, быстро провести такую депортацию не получится, однако сам факт обсуждения этого вопроса подтверждает, что демографическая ситуация на Украине стала настолько критической, что вскоре ТЦК будет просто некого ловить.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.О польско-украинских отношениях — в авторской статье Владимира Скачко "Конец без выбора. Польша по-любому не спасет Украину от погибели" на сайте Украина.ру.

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