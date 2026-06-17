https://ukraina.ru/20260617/ekonomika-ukrainy-i-voyna-udary-po-sortirovochnym-khabam-zheleznoy-doroge-i-portam-1080278388.html

Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам

Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам - 17.06.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: удары по сортировочным хабам, железной дороге и портам

Главной темой минувшей недели стали жалобы на удары российской армии по сортировочным терминалам государственной "Укрпочты" и её частного конкурента — "Новой почты", а также тревожные публикации в западных СМИ о критическом состоянии портовой инфраструктуры Украины.

2026-06-17T08:13

2026-06-17T08:13

2026-06-17T13:26

эксклюзив

укрпочта

вкс

владимир зеленский

россия

киев

мвф

украина

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:103:1328:850_1920x0_80_0_0_8e613f312c5a6a9e0ad3935e82ff6672.jpg

Самое время понять, действительно ли удары по транспортно-логистической инфраструктуре привели к качественным изменениям или речь вновь идёт о попытке преувеличить масштаб проблем ради увеличения объёмов помощи и снижения частоты атак.Деньги будут несмотря ни на что9 июня Рада приняла закон о налоге на OLX, однако отказалась принимать закон о налогообложении посылок. Теперь онлайн-сервисы (маркетплейсы, сервисы аренды, фриланса и так далее) будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах пользователей.А британское издание The Guardian со ссылкой на европейских чиновников сообщает об исполнении Украиной лишь 15% от необходимых для вступления в ЕС реформ. Киев саботирует принятие антикоррупционных законов, сдерживая усиление внешней антикоррупционной вертикали, ослабляющей власть Несмотря на неспособность киевской власти принудить депутатов к принятию обещанного МВФ законопроекта, Фонд решил выделить Украине второй транш кредита в размере 700 млн долларов. Но с условием принятия киевской властью "дорожной карты" повышения коммунальных тарифов. Впрочем, данной теме посвящён отдельный текст автора "Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто".В то же время дополнительные расходы киевской власти ни МВФ, ни ЕС оплачивать не желают. По словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, Украине предстоит самостоятельно искать средства на выплаты военным, поскольку международные партнёры не поддерживают использование кредита в 90 млрд евро для этих целей.Удары по сортировочным хабам и железной дорогеВКС принялись системно наносить удары по почтово-логистической инфраструктуре.8 июня "Герани" поразили сортировочный хаб "Укрпочты" и повредили крышу депо №5 отделения "Новой почты" в Харькове. 12 июня ВКС повредили терминал "Новой почты" в Запорожье, заодно прекратило с 9 июня работу отделение №3 в Дружковке, а отделение №1 закроется с 18 июня. 15 июня в ходе массированной атаки ВКС России по Киеву было уничтожено отделение Укрпочты. Глава компании Игорь Смелянский уничтожение отделения подтвердил, но добавил, что отделение закрыто с 2024 года. В ходе той же атаки уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты", где были установлены автоматы для сортировки посылок.Удары по почтовым отделениям и терминалам "Новой почты" не случайны, так как почтово-логистические сервисы уже давно стали элементом военного снабжения и широко используются для поставки боеприпасов и беспилотников ВСУ.Также интенсифицировались удары по подвижному составу "Укржелдороги" (УЗ).В 2025 году УЗ зафиксировала 1,2 тыс. атак на свою инфраструктуру, что больше чем в 2023 и 2024 годах вместе взятых. А лишь за первый квартал 2026 года зафиксирована 541 атака.Под удары попали 17 260 объектов, из которых 7,3 тысяч получили повреждения, а 9,9 тысяч полностью уничтожены. Также компания заявляет о поражении 400 локомотивов, 20 депо, гибели 40 сотрудников и ранении 258 человек.Телеграм-каналы пишут о потерях среди локомотивов, указывая, что ежемесячно выбывают из строя около 20 машин стоимостью от 600 тыс. до 1,5 млн долларов каждая. Однако необходимо понимать, что повреждение локомотива не тождественно его уничтожению: многие машины удаётся восстановить и вернуть в резерв, часть техники пригодно для "каннибализации". Поэтому в масштабах всей УЗ потеря техники не является критической, чего не скажешь об отдельных предприятиях, например "Криворожстали".Впрочем, насколько системными будут удары по отделениям, депо и подвижному составу и скажутся ли они на украинской логистике пока не ясно.Удары по портам и терминаламИздание Reuters предупреждает о накопительном эффекте ударов ВКС по портовой инфраструктуре "Большой Одессы" — Одесса, Ильичёвск/Черноморск и Южный.Если отталкиваться от заявлений вице-премьера по восстановлению-министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, удары России повредили 193 объекта портовой инфраструктуры и 25 гражданских судов.Журналисты ссылаются на заявление аналитиков и профсоюзных функционеров. Аналитики жалуются на системный характер ударов, а профсоюзы на исчерпание предприятиями финансовых резервов и бесконечные ремонты после обстрелов, отмечая необходимость господдержки так как восстановление терминалов и оборудования собственными силами и средствами невозможно из-за ограничения ресурсов. Конкретный финансовый запрос не озвучивается, но Всемирный банк в конце 2025 года оценивал потребности транспортного сектора Украины в 96,3 млрд долларов.Теперь стоит понять, идёт ли речь о реальном накопленном ущербе из-за системных атак или отраслевые объединения пытаются пролоббировать свои интересы посредством публикаций в иностранных СМИ. Точный ответ на этот вопрос найти сложно, однако оттолкнуться можно от показателя грузооборота портов "Большой Одессы".До начала СВО через порты "Большой Одессы" прошли 100 млн грузов, в 2022 году грузооборот сократился почти в три раза и держался на таком уровне и в 2023 году. В 2024 году объёмы перевалки выросли до примерно 80 млн тонн: в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом, но на 20 млн тонн ниже показателя 2021 года. У отметки в 80 млн тонн показатель держался и в 2025 году.ВКС России по портам бьют примерно с ноября. По итогам первого квартала 2026 года порты выполнили план по перевалке на 98%, перегрузив свыше 21 млн тонн грузов. Структура грузов также не изменилась: доминируют зерновые (11,6 млн тонн), перевалка металла держалась на стабильном уровне в 1,2 млн тонн, на 43,3% увеличилось количество перегруженных контейнеров (63 тыс. TEU).Кроме того, в качестве ориентира можно взять показатели отдельных крупных субъектов агрорынка, в частности агрохолдинга Kernel — лидера украинского рынка по производству и экспорту масличных культур. Холдинг в своей отчётности использует не календарный, а финансовый (совпадающий с сельскохозяйственным) год. За первое полугодие 2026 финансового года перевалка у Kernel просела на 11%. Но за 9 месяцев отставание от показателя предыдущего года сократилось до 4%.В то же время сама компания в своём LinkedIn отмечает, что в январе-марте 2026 года её терминалы не работали 210 часов из-за воздушных тревог, обстрелов и неблагоприятных погодных условий.Таким образом, с ноября по март российские удары, хоть и наносили материальный ущерб портам, но на объёме перевалки не сказались. Следовательно, либо количество перешло в качество в апреле-мае (в силу интенсификации ударов, накопления ущерба по причине повторных атак на одни и те же объекты, исчерпания возможностей по ремонту), но обобщённые данные пока отсутствуют в открытом доступе, либо повторяется история с преувеличением ущерба объектам энергетики. В 2024–2025 годах киевская власть также драматизировала результаты атак, чтобы добиться выделения дополнительной помощи (генераторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование) и убедить военных и сторонних наблюдателей в том, что украинским электростанциям и подстанциям уже нанесен достаточный ущерб.Прочие новостиПо данным ПРООН на подконтрольной киевской власти территории находятся 17,2 млн тонн отходов от повреждённых домов, из которых 11,7 млн тонн требуют расчистки, сортировки и переработки. В теории из этого строительного мусора можно переработать 70% — 8,2 млн тонн — и получить 50 видов строительных материалов, однако для этого потребуется не только ввезти необходимое оборудование и создать специализированные предприятия, но и принять соответствующую нормативно-правовую базу.9 июня Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на арендодателей жилых помещений с текущих 23% (НДФЛ плюс военный сбор) до 5% НДФЛ. Решение правильное и логичное: в 2024 году лишь 900 граждан Украины задекларировали доход от сдачи жилой недвижимости в аренду, а 56 тыс. ИП на упрощённой системе налогообложения сдают недвижимость в аренду. Поэтому расчёт делается на выведение рынка из тени.В январе-мае 2026 года импорт электрогенераторов и инверторов сократился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 421,7 млн долларов. Главными поставщиками оборудования стали Чехия (19,9%), Китай (19,7%), Турция (16,5%). Однако за этот же период в 3,8 раза, до 1,47 млрд долларов, вырос импорт накопителей энергии. Наибольшее количество аккумуляторов — на 1,31 млрд долларов — импортировали из Китая. Данная статистика является иллюстрацией изменения спроса: рынок генераторами насыщен, однако потребность в накоплении энергии ещё не удовлетворена.Глава Таможенной службы Орест Мандзий посетовал на недостаточное финансирование таможни: её бюджетный запрос удовлетворён лишь на 48%, в то время как таможенные пошлины формируют до 40% поступлений в госбюджет. Средства нужны для цифровизации, модернизации пунктов пропуска и инфраструктуры видеофиксации. Таким образом, Мандзий привлекает внимание международных доноров к своей структуре.По мере приближения линии фронта к Краматорску, власти приступили к эвакуации предприятий. В частности, "Краматорский завод тяжёлого станкостроения", который до 2014 года работал в кооперации с российского госкорпорацией "Росатом", получил разрешение на добычу сырья для производства щебня и бутового камня на Каменецком месторождении андезита в Закарпатской области. Главным потребителем щебня будет "Укржелдорога".Другие экономические новости - в статье Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, укрпочта, вкс, владимир зеленский, россия, киев, мвф, украина, украина.ру