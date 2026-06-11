Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана - 11.06.2026 Украина.ру
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Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана
Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана - 11.06.2026 Украина.ру
Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана
Президент США Дональд Трамп анонсировал оккупацию части Ирана и установление контроля за недрами исламской республики в интересах Вашингтона. Об этом он 11 июня написал в своей соцсети, сообщает Украина.ру
2026-06-11T19:38
2026-06-11T19:38
новости
иран
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венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
нефть
танкер
блокада
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США в "не столь отдаленном будущем" возьмут под контроль в Иране "объекты нефтяной инфраструктуры, и мы возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это было с Венесуэлой", написал Трамп в соцсети Truth Social.Армия США ранее вторглась в Венесуэлу и похитила президента боливарианской республики Николаса Мадуро с женой. После этого Трамп призвал бизнесменов своей страны осваивать недра чужого государства.Также 11 июня центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об очередной атаке на нефтетанкеры, пытающиеся прорвать блокаду в Оманском проливе. Незаконно заблокированный ВМС США Оманский пролив попытался пройти танкер Jalveer - он был атакован ракетами. "Это уже третье коммерческое судно, выведенное из строя американскими ВС на этой неделе", — заявили в CENTCOM. До этого Трамп заявлял, что блокада снята, флот Ирана уничтожен и исламская республика снова побеждена.Сегодня вечером США "нанесут Ирану очень сильный удар", пообещал Трамп.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру, нефть, танкер, блокада, ближний восток, война в иране, удар по ирану, армия сша
Новости, Иран, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру, нефть, танкер, блокада, Ближний Восток, война в Иране, удар по Ирану, Армия США

Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана

19:38 11.06.2026
 
© AP / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP / Mark Schiefelbein
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Президент США Дональд Трамп анонсировал оккупацию части Ирана и установление контроля за недрами исламской республики в интересах Вашингтона. Об этом он 11 июня написал в своей соцсети, сообщает Украина.ру
США в "не столь отдаленном будущем" возьмут под контроль в Иране "объекты нефтяной инфраструктуры, и мы возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это было с Венесуэлой", написал Трамп в соцсети Truth Social.
Армия США ранее вторглась в Венесуэлу и похитила президента боливарианской республики Николаса Мадуро с женой. После этого Трамп призвал бизнесменов своей страны осваивать недра чужого государства.
Также 11 июня центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об очередной атаке на нефтетанкеры, пытающиеся прорвать блокаду в Оманском проливе. Незаконно заблокированный ВМС США Оманский пролив попытался пройти танкер Jalveer - он был атакован ракетами.
"Это уже третье коммерческое судно, выведенное из строя американскими ВС на этой неделе", — заявили в CENTCOM.
До этого Трамп заявлял, что блокада снята, флот Ирана уничтожен и исламская республика снова побеждена.
Сегодня вечером США "нанесут Ирану очень сильный удар", пообещал Трамп.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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