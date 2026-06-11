https://ukraina.ru/20260611/politolog-tkachenko-evrotroyka-nadeetsya-vytorgovat-sebe-mesto-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-1080082808.html

Политолог Ткаченко: "Евротройка" надеется выторговать себе место за столом переговоров по Украине

Политолог Ткаченко: "Евротройка" надеется выторговать себе место за столом переговоров по Украине - 11.06.2026 Украина.ру

Политолог Ткаченко: "Евротройка" надеется выторговать себе место за столом переговоров по Украине

Политолог Станислав Ткаченко заявил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T00:21

2026-06-11T00:21

2026-06-11T00:21

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Однако, по его словам, для России эта инициатива неприемлема, поскольку европейские страны являются полноценной стороной конфликта.Ткаченко отметил, что формально с точки зрения дипломатического протокола послы имеют право на встречу, но глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал её рабочей рутиной, от которой ничего серьезного ждать не стоит. Тем для обсуждения с Европой, по словам эксперта, хватает: статус замороженных активов Российской Федерации и перспективы восстановления отношений. Однако конкретики от европейской стороны вряд ли дождутся. Максимум, на что может рассчитывать "евротройка", — оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной.Накануне, 10 июня, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что на встречах Владимира Зеленского в Лондоне и Таллине ему пообещали дополнительные поставки ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot, у которых заканчивается срок годности. Тихий отметил, что "удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через некоторое время срок годности и которые можно получить для Украины" - Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, нато, сергей лавров, александр ткаченко, украина, новости, россия, великобритания, владимир зеленский