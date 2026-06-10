https://ukraina.ru/20260610/otryzhka-knizhnogo-arsenala-na-fone-raspyatiya-russkoy-knigi-ukraintsam-navyazyvayut-militari-i-patriotizm-1080050203.html

Отрыжка "Книжного Арсенала". На фоне распятия русской книги украинцам навязывают милитари и патриотизм

Отрыжка "Книжного Арсенала". На фоне распятия русской книги украинцам навязывают милитари и патриотизм - 10.06.2026 Украина.ру

Отрыжка "Книжного Арсенала". На фоне распятия русской книги украинцам навязывают милитари и патриотизм

Украинская традиционная книжная ярмарка "Книжный арсенал" запомнилась не новыми изданиями, а скандалами с русофобским душком. Там распинали русские книги, презентовали творения писателей из ВСУ, а престарелая исследовательница полевого секса Оксана Забужко сыпала проклятиями в адрес одесситов не хуже Фарион.

2026-06-10T14:34

2026-06-10T14:34

2026-06-10T14:57

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К слову, ранее книжное сборище показательно посещала чета Зеленских, изображая интеллектуальную и начитанную украинскую элиту. Но после обнародования записей Миндича, где все окружение криворожского "дипломата" разговаривает только на великом и могучем, главе украинского коррупционного режима видимо стало влом притворяться читателем украинской прозы и беллетристики. Да и перед кем кривляться? По данным ТСН 57% украинцев не читали книг от слова вообще. Другие исследования также показывают, что от 50 до 60 процентов свидомых граждан годами не берут в руки книг ни на русском, ни на украинском языке. Неудивительно, что книжный рынок Украины в начале 2026 года столкнулся с серьезным кризисом: зафиксировано падение продаж до 40%, массовое закрытие книжных магазинов и резкое снижение спроса из-за падения покупательной способности.Минкульт даже запустил специальное исследование, чтобы выяснить, почему украинцы перестали читать и как вернуть интерес к чтению во взрослом возрасте. Результаты обещали представить на все том же "Книжном Арсенале", но так этого и не сделали: видимо, слишком плачевными оказались выводы. Впрочем, и без научных изысков легко можно дать ответ об угасании интереса украинцев к чтению - это воинствующая русофобия, которая коснулась, в том числе, и русских книг, и русских читателей. Недаром же одним из самых заметных событий "Арсенала" стала не презентация новых произведений, а стенд с распятыми книгами и демонстрация первой книги, напечатанной на бумаге, изготовленной из переработанных русскоязычных изданий. Действительно, на выставке был установлен эшафот, на котором были распяты книги на русском языке. К слову, этот проект поддержала первая леди Украины Елена Зеленская. Что ж, это в духе постмайданных книжных перфомансов. Например, жена Петра Порошенко Марина в 2016-м открывала "Книжный Арсенал", который презентовал "Майн Кампф" Гитлера на украинском языке, а жена Зеленского пошла дальше - пропиарила книжную виселицу. Надо сказать, что сей факт возмутил даже самых упоротых книголюбов: многие посетители ярмарки были в шоке от такого публичного издевательства над книгами. Хотя… пусть говорят спасибо, что пока распинают книги, а не их читателей. Но скоро и до этого дойдет - можно не сомневаться. Особенно, если послушать ветераншу книжного фронта Оксану Забужко. Луцкая писательница выступила на "Книжном арсенале" с лекцией "Русский язык на фронте" и рассказала, как прокляла одессита, разыскивающего родственника, без вести пропавшего на войне. "Пост русскоязычный, имя фамилия тоже. С болью и горечью человек выливает скорбь над без вести пропавшим. Мой мозг считывает информацию и на автомате выдает: "Так вам и надо, сволочи! Хочу, чтобы вы вечно своих искали!". Клацаю на страницу, и -холера - а он одессит! А я уже заряд выпустила. Я уже его прокляла. И это не шутки, я не верну уже эту черную пулю от украинского женского проклятия за всех наших погибших, оно полетело, сказанное слово имеет разрушительное действие", - вещала под аплодисменты публики последовательница Ирины Фарион. И призывала русскоязычных украинцев быть осмотрительными, не игнорировать мову во время войны.Примечательно, что еще недавно перед самой Забужко вопрос "разделительных знаков" по языку вообще не стоял. В 1998 году ее книга "Полевые исследования по украинскому сексу" вышла в журнале "Дружба народов" на русском языке. А в 2023 году, во время войны, сборник "После третьего звонка" был издан в Эдинбурге и тоже на русском языке. К слову, Оксана Забужко - достойная дочь своего отца. Их семья вынуждена была в 80-х годах прошлого века бежать в Киев, поскольку друзьям и коллегам стало известно, что папа Оксанки стучал на них в КГБ. Как вспоминает историк и писательница Мирослава Бердник, "юную Забужко понаехавшие в Киев родители водили по редакциям и, пристав, как банный лист, нытьем и нахальностью требовали, чтобы в журнале/газете опубликовали их талантливого ребенка. Пикантно, но членом КПСС Забужко стала аж в 27 лет, т.е. ее уже за какие-то особые личные заслуги такой юной приняли в партию. За какие - думайте сами". Думать тут особо нечего, поскольку яблочко от яблоньки недалеко падает: отец стучал на неблагонадежных украинских писателей, дочка - на русскоязычных. Отвоевали себе место на форуме и произведения видных "деколонизаторов". Пластинка заигранная, но под нее все еще дают гранты. Вот на эти деньги сестра поджигателя Майдана Мустафы Найема - Мириам Найем - написала книгу "Как вздохнуть свободно? Пособие по деколонизации", которая повествует о колониальной травме, которую нанесла Россия украинцам и с которой они вынуждены жить веками. Правда, читатели уже раскритиковали эту заказуху, напомнив Мириам, как ее брат призывал всех вдохнуть свободы на майдане с зонтиками и пледами, а закончилась это свобода войной и разрушениями. Неудивительно, что заявленные как фавориты "Арсенала" исследования "Культурная колонизация" Радомира Мокрика и "Украинский национализм" Мирослава Шкандрия так и не нашли своего читателя. Видимо, перекормили общество Бандерой и Шухевичем.Помимо секции русофобии на "Книжном Арсенале" действовали и Культурные силы обороны - они презентовали масштабную милитари-программу. Например, открыли точку сбора книг для военных "Книга на фронт", куда камуфляжные писатели и поэты сносили свои произведения для штурмовиков и дроноводов. Прямо стоит перед глазами умилительная картинка: насильно бусифицированные одесситы и харьковчане запоем в окопах читают "Чудернацьку карпатську iсторiю" про мольфаров от Карпюка. Кстати, он и его творческие побратимы постоянно тусовались на площадке для авторов, которые сейчас служат в рядах ВСУ. В частности, писатели и поэты Валерий Пузик, Игорь Митров, Александр Бабинский, Василий Карпюк, Александр Комаров, бывший пресс-секретарь МО и экс-журналист телеканала "Интер" Илларион Павлюк. Все эти "воюющие в тылу творцы" презентовали в рамках Book Arsenal Fellowship Program международный каталог украинской милитарной литературы. В нем и стихи националистки, взятой в плен в Мариуполе Юлии "Тайры" Паевской, и фэнтези Павлюка о выживании украинцев в мире людоедов (ассоциации более чем понятны), и работа с жаргоном, суржиком и матом Валерия Пузика в книгах "Шахта" и "Блиндаж". Ну, а кто заказывает эти "военные марши" сразу понятно даже из названия программ поддержки. Иными словами, украинский книжный рынок сейчас забивают милитари-литературой, ее сознательно превращают в нарратив общественной мобилизации. На второй план уходят книги о новейшей истории Украины и идеологии украинского национализма, которые были драйверами прошлой пятилетки, а на передовую выдвигают литературу, которая формирует образ "украинского героя". Именно эти книги пузиков-тайр становятся основой культурной политики государства: другой-то нет.К слову, это подтверждает и украинский мэтр писательского дела Юрий Андрухович, когда говорит, что "именно успешные действия украинских военных позволяют стране держаться уже пятый год и это является для мира главным аргументом того, что украинцы состоялись как культура и мы происходим как культура и в дальнейшем". То есть, война превращается из политического события в один из ключевых элементов национальной культуры - именно за это платят и государство Украина, и его западные спонсоры. Примечательно, что новая милитаристская книжная повестка вытеснила с книжной ярмарки даже столь известного литературного патриота, как Андрей Кокотюха. Автор исторического романа "Красный" (о советских концлагерях) пожаловался, что ему прислали 10 пунктов, по которым он якобы не подходит к участию в книжном фестивале. "Какая может быть мотивация у человека, который пишет книги, чем находиться среди них и присутствовать в книжном пространстве? Единственный вопрос: меня почему-то не хотят видеть на "Книжном Арсенале" в Киеве" - скулит творец книги "Брачные игры жаб". Он также пожаловался, что на ярмарке сокращают книжные места, зато расширяют дискуссионные площадки, постепенно превращая книжное событие в лекторий. Самые популярные темы обсуждений - феминистские движения и проблемы ЛГБТК+* сообщества. Кокотюха признался, что не принадлежит к представителям этих движений, а значит, ему нечего сказать по этому поводу. Ну не понимает и не хочет понимать автор сотни украинских детективов, что его разоблачения "совка" больше не актуальны: на пике жизнь геев и подвиги вояк ВСУ. Кстати, по той же причине не была замечена на мероприятии и детская писательница-русофобка Лариса Ницой - ее война с мурашами давно уже приелась. А современным украинским деткам рекомендуют сегодня читать "Кролик против Обезьяны" Джейми Смарта или "Советник маленького скаута" Марцина Пшевозняка. Нетрудно заметить, что полки детской литературы занимают либо переводы английских, польских, американских авторов либо бывших подданных Австро-Венгрии, которые вместо "Артека" и пионеров проповедуют скаутов и "Пласт". Не менее интересно смотреть, как переобулись в украинских сказочников те, кто еще недавно писал стихи на русском языке и публиковался в альманахе "Стихи.ру". Речь идет о харьковчанке Юлии Олефир, которая до 2013 года именовала себя русской поэтессой, а после 2023 начала строчить детские сказки с подтекстом о том, как злые звери разрушили дома мирных енотиков. Вот за это она была допущена на "Книжный арсенал" - в отличие от недоумевающего Кокотюхи.Ну и еще одна деталь, на которую нельзя не обратить внимания. Наибольшим спросом у посетителей книжной ярмарки пользовалась не украинская национальная, а переводная западная литература. В топ читателей попали "Предопределено наперед. Жизнь без свободы воли" Роберта Сапольски; "Власть и прогресс. Тысячелетняя борьба человечества за технологии и процветание" Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона; "Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, стойкости и искусстве жить" Райана Голидея; "Мировой порядок. Размышления о характере наций в историческом контексте" Генри Киссинджера. В список приоритетов также вошли биографии писательницы Агаты Кристи и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, "Брак в море" Софи Элмгирст, "Скотный двор" Джорджа Оруэлла. Причем, такой перекос в сторону иностранной литературы наблюдается почти у всех издательств, которые приняли участие в "Книжном арсенале". Ну и на закуску: опубликованные издателями списки свидетельствуют, что среди посетителей "Книжного Арсенала" в 2026-м году больше всего интересовали книги о политике, психологии и истории. А вот темы войны и национализма пришлось специально "подогревать" лекциями и выставками. Иными словами, книжный форум выявил неудобную для украинской культурной среды тенденцию. Несмотря на многолетнюю концентрацию общественной повестки вокруг войны и национальной идентичности вкупе с мовой, значительная часть читателей предпочитает книги, позволяющие отвлечься от конфликта или просто сбежать от реальности в книжный мир. И если судить по структуре продаж, именно этот запрос сегодня оказывается гораздо сильнее интереса к милитаристской и национал-патриотической литературе.О других событиях культуры - в статье "В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, вооруженные силы украины, кгб, ирина фарион, киев, россия, владимир зеленский, министерство культуры, тимур миндич, украина.ру