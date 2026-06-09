https://ukraina.ru/20260609/ataki-kryma-chto-dalshe-1079990872.html

Атаки Крыма: что дальше?

Атаки Крыма: что дальше? - 09.06.2026 Украина.ру

Атаки Крыма: что дальше?

К концу дня, 8 июня, пассажирское транспортное сообщение с Крымом было частично восстановлено. После нескольких атак украинскими дронами Джанкоя, а затем пассажирского поезда Москва-Симферополь, в результате которого погиб машинист состава, транспортное сообщение с полуостровом было нарушено.

2026-06-09T06:30

2026-06-09T06:30

2026-06-09T06:30

россия

крым

украина

владимир зеленский

фридрих мерц

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

bloomberg

эксклюзив

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Вымещение злобы на гражданском населении России не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты, - так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаки на Крым и его гражданскую инфраструктуру - это еще один акт эскалации, санкционированный европейскими пособниками Зеленского. Как будет развиваться ситуация дальше - постарались спрогнозировать эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Алексей ПилькоЕвропейские союзники Украины сделали ставку на эскалацию: попытку паралича логистики на российской территории (в Крыму, новых регионах, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях). Проблема более чем серьёзная и её первопричина заключается в отказе Москвы от контрэскалации. При этом у противной стороны есть обоснованный расчёт: создать в России внутриполитические проблемы в преддверии парламентских выборов. Вывод, который можно сделать на основании всего этого предельно прост: необходимо кратно усилить уровень инфраструктурной войны на Украине вплоть до логистической изоляции Левобережья и причинить ущерб её европейским союзникам. Хотя, конечно, можно и терпеть какое-то время. Вот только такая стратегия приведёт к ещё большим издержкам и росту политических проблем. Долго занимать позицию "страус головой в песок" не получится, придётся принимать решение. И чем раньше, тем лучше.Политолог Вадим ТрухачёвНа фоне ударов ВСУ по туристическим поездам в Крым Мерц, Макрон и Стармер набросили план ультиматума России. Кроме того, Каллас пообещала захватывать суда с российской нефтью в Средиземном море. И это не блеф. Вот так настоящая война и выглядит. Ни малейшего намёка на "договорняк". Разве что признание того, что некоторые территории Украине не вернуть - но это неприятная "досадная мелочь". И чтобы Россия согласилась - в ход идёт откровенное пиратство.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНочь, удар, ожидание — к налёту ВСУ на пассажирский поезд. Этот текст прислал нам коллега, попавший сегодня в железнодорожную пробку на юге России, недалеко от Крымского моста. Его поезд следовал за тем, который попал под удар ВСУ. Публикуем текст без купюр.Ночная атака украинского беспилотника на локомотив поезда №68 Москва — Симферополь мгновенно остановила движение ж/д через Крымский мост. Как стало ясно из новостей, погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажирские составы, шедшие на полуостров и обратно, замерли: одни где-то в степи, другие у моря, третьи — в нескольких сотнях метров от самого моста. Всего сбой затронул не менее восьми поездов. Разброс задержек — от полутора до семи часов. Тяжелее всего пришлось тем, кто уже находился в Крыму или, наоборот, покидал его.Мой поезд №92 Москва — Севастополь под прямой удар не попал. Но ему выпало стоять около пяти часов в районе Тамани, перед самым мостом. Люди ждали. Ждали в вагонах на перронах, ждали новостей.И вот что важно: в этой вынужденной паузе порядок устоял. Пассажирам раздали питьевую воду, лапшу быстрого приготовления, галеты. Каких-либо признаков дезорганизации или нехватки информации не наблюдалось. Никто не метался в растерянности. А на обочине, как почти всегда бывает, мгновенно проявился, так сказать, "рыночный фактор". Таксисты на маршруте Тамань — Керчь взвинтили цены до 11 тысяч рублей за поездку. Это если хорошо поторговаться. Когда движение восстановили, мой поезд №92 пришёл в Керчь. Там пассажиров пересадили на автобусы, которые повезли людей в Симферополь, а оттуда — дальше, по городам полуострова.Хорошая новость: несмотря на серьёзность ситуации и вынужденные задержки, транспортного коллапса не случилось. Система выдержала. Однако ни проводники, ни пассажиры не тешили себя мыслью, что удар украинского дрона был случайностью или единичным случаем. Выводов не будет. Кроме одного, понятного уже всем. Вражеская стратегия ударов по логистике Крыма и всего юга России должна быть пресечена. А те, кто её реализует, — наказаны.Политолог Георгий БовтПереговорные позиции, формулируемые Европой, по-прежнему не содержат ни одного компромисса по отношению к Москве, ни одного стимула, чтобы ей пойти на мирное урегулирование. Только ультиматумы, как будто они руками ВСУ уже выиграли войну. Пока , собственно, нет. Хотя нельзя не признать, что Зеленский выглядит сейчас более уверенным, чем в начале президентского срока Трампа (кстати, Трамп нынче уже в ауте). Особенно на фоне масштабируемых ударов вглубь РФ и попыток устроить полноценную блокаду Крыма. Еще немного - и Киев, опираясь на подбадривающих и подкармливающих евро-союзников (плюс 90 млрд евро и еще миллиардов 40 только на военную помощь на подходе), глядишь, откажется от идеи прекращения огня по линии фронта и вернется к требованию "границ 1991 года" или по меньшей мере - начала 2022 года. Это может произойти ближе к концу года, когда и если ВСУ получат массовое производство дальнобойных ракет (им так обещают), способных достигать Москвы и Петербурга. Лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Владимиром Зеленским потребовали от Владимира Путина немедленно прекратить огонь и начать переговоры о мирном урегулировании в Украине. Совместное заявление Кира Стармера, Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона было сделано после того, как Путин на прошлой неделе ответил отказом на открытое письмо Зеленского, где тот предложил провести личную встречу для достижения договоренности о прекращении войны.Согласно заявлению после встречи лидеров в Лондоне, в мирном соглашении Россия должна будет подписаться под пятью условиями для обеспечения "справедливого и прочного мира", передает Bloomberg. В их числе: немедленное и полное прекращение боевых действий; нынешняя линия боевого соприкосновения станет отправной точкой для начала переговоров, а международные границы не должны изменяться силой; Украина должна получить гарантии безопасности, включая развертывание многонациональных сил; активы России на сотни миллиардов долларов останутся заморожены до тех пор, пока она не возместит Украине нанесенный войной ущерб; должны быть обеспечены интересы Европы в сфере безопасности.О ситуации на фронтах СВО - в статье "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ"

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россия, крым, украина, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, bloomberg, эксклюзив