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"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудо

"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудо - 09.06.2026 Украина.ру

"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудо

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится в Корейской Народно-Демократической Республике с двухдневным государственным визитом, который стал первой поездкой китайского лидера в Пхеньян начиная с 2019 года – с далекой доковидной эпохи.

2026-06-09T15:29

2026-06-09T15:29

2026-06-09T15:29

эксклюзив

коммунистическая партия

си цзиньпин

китай

кндр

северная корея

ким чен ын

пит хегсет

the wall street journal

мир без границ

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Визит Си Цзиньпина в Северную Корею проходит по приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына. Председателя Си сопровождает в этой поездке представительная делегация, в которую вошла его жена Пэн Лиюань, начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И, а также многие другие чиновники, отвечающие за экономическую и оборонную политику государства.Эта поездка прежде всего подчеркивает близость идейных и политических позиций между Пекином и Пхеньяном – в контексте резкого обострения международной ситуации, которая заставляет их укреплять военно-политические контакты на фоне агрессивной внешней политики Соединенных Штатов Америки.Глава КНР показывает всему миру, что китайцы готовы оказать КНДР поддержку перед лицом возможных угроз со стороны Вашингтона, который напал на Иран и Венесуэлу, а теперь готовится атаковать Кубу, и четко озвучивает эту позицию перед прессой."Наша непоколебимая поддержка социалистического дела Корейской Народно-Демократической Республики во главе с товарищем генеральным секретарем Ким Чен Ыном не изменится, равно как и не изменится твердая решимость защищать общие интересы и благоприятную стратегическую обстановку как Китая, так и КНДР. Независимо от того, как изменится международная ситуация, твердая позиция Коммунистической партии и правительства Китая, высоко ценящих давнюю дружбу между Китаем и КНДР, останется неизменной", – сказал Си Цзиньпин на встрече с северокорейским лидером.Как сообщает агентство "Синьхуа", китайское руководство намерено углублять всестороннее сотрудничество с КНДР, наращивая двухсторонние связи по ряду ключевых направлений, включая торговлю, научно-технологический сектор, сельское хозяйство, здравоохранение и строительство. Эксперты предполагают, что Пекин может направить значительные инвестиции в инфраструктурное развитие соседней страны. А это обеспечит Северной Корее серьезный прорыв в ключевых отраслях экономики, усиливая авторитет и влияние Трудовой партии.Не менее важными являются вопросы военно-стратегического партнерства. Китай и КНДР обеспокоены активной ремилитаризацией Японии, которую проводит премьер-министр Санаэ Такаити, при поддержке со стороны США. Си Цзиньпин может поставить на обсуждение вопрос о создании китайской военной базы в Японском море, и это во многом отвечает интересам Пхеньяна, поскольку китайское военное присутствие в КНДР снижает вероятность нападения Америки и ее сателлитов."Как полагают в Токио, в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян могут быть затронуты крайне важные вопросы о допуске ВМС Китая на постоянное или регулярное базирование в Северной Корее на берегу Японского моря, а также о предоставлении китайским кораблям права прохода по пограничной реке Туманная (Туманган). Это тоже должно дать Пекину долгожданную возможность прямого выхода в Японское море.Как утверждается, Китай согласовывает вопрос о праве для своих ВМС на базирование в порту Раджин на северо-восточном побережье КНДР. По японским данным, в марте его уже могла посетить группа из пяти кораблей КНР в составе разведывательного и вспомогательного судов, а также трех ракетных эсминцев. База на берегу Японского моря также резко усиливает возможности Пекина по военному давлению на США и Японию в регионе", – пишет об этом востоковед Василий Головнин.Расширение практического военного взаимодействия между Китаем и Северной Кореей вызывает в Вашингтоне заметное раздражение, что выразилось в откровенно враждебном жесте в адрес Пекина.На фоне визита Си Цзиньпина в Пхеньян Пентагон демонстративно внес в реестр китайских военных компаний крупнейшую платформу электронной коммерции Alibaba, технологическую компанию Baidu, производителя электромобилей и аккумуляторов BYD, технологический холдинг Tencent, производителя электромобилей NIO и телекоммуникационную компанию Huawei, специализирующейся на производстве смартфонов.Как утверждают в ведомстве Пита Хегсета, эти компании связаны с китайским государством и участвуют в развитии оборонно-промышленного комплекса КНР через гражданские технологии. Согласно американским законам, гражданам США запрещается инвестировать средства в китайские компании, которые признали военными. Таким образом, речь идет об очередном пакете скрытых антикитайских санкций, направленном на попытку подорвать рост флагманов китайской экономики и научно-технологической индустрии, снижая их конкурентоспособность на внешних рынках.Это событие наверняка подтолкнет китайские компании к расширению присутствия на рынке КНДР, где сейчас наблюдается настоящий экономический бум. Американская газета The Wall Street Journal опубликовала приуроченную к поездке председателя КНР статью, восторженно расписывая достижения Северной Кореи и рассказывая своим читателям про северокорейское экономическое чудо."Экономика Северной Кореи выросла на 3,7 %. Ким инициировал строительный бум по всей стране. В прошлом году в Пхеньяне было построено 10 000 новых домов – больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. Были завершены крупные строительные проекты, в том числе строительство крупнейшей больницы в Пхеньяне, тепличного комплекса размером с Центральный парк в Нью-Йорке и нового комплекса с пляжем и курортной зоной.По словам исследователей, смартфоны в Северной Корее настолько распространены, что там представлено более пятидесяти различных брендов. Северокорейская компания по производству электроники представила "умные телевизоры", с помощью которых зрители могут покупать товары. Все больше местных жителей расплачиваются с помощью смартфонов. По улицам мчатся китайские электромобили. В Пхеньяне появились новые зоомагазины, интернет-кафе с игровыми автоматами и автосалоны", – пишут о достижениях КНДР американские журналисты.Государственный визит председателя Си в Пхеньян еще раз подчеркивает растущую геополитическую роль Корейской Народно-Демократической Республики, которая во многом основана на внутренних достижениях ее руководства. И есть основания полагать, что КНДР уже в скором времени пополнит список самых развитых стран планеты, сохраняя при этом реальную независимость.Другие подробности развития КНР - в статье Запад почуял неладное. Россия спасает Китай от американской беспощадной руки

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эксклюзив, коммунистическая партия, си цзиньпин, китай, кндр, северная корея, ким чен ын, пит хегсет, the wall street journal, мир без границ