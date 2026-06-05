https://ukraina.ru/20260605/chto-skazal-by-zelenskomu-legitimnost-kievskogo-rezhima-oreshnikom---po-sarayu-putin-pro-ukrainu-i-svo-1079853536.html

Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО

Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО - 05.06.2026 Украина.ру

Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО

Президент России Владимир Путин вечером 4 июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге провел встречу с иностранными журналистами, в ходе которой прозвучал ряд важных заявлений по конфликту на Украине

2026-06-05T11:50

2026-06-05T11:50

2026-06-05T11:50

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Ход боевых действийПо словам главы российского государства, ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. За последнее время армия России взяла под контроль около 2440 кв. км территории. Полностью освобождена ЛНР, ДНР освобождена на 85%, Запорожская область - на 80%.Украинская армия, продолжил Путин, испытывает острую нехватку личного состава, потери ВСУ - около 40 тыс. человек каждый месяц. Принудительная мобилизация обеспечивает противнику пополнение в 16 тыс. ежемесячно, из госпиталей в строй возвращаются еще 14 тысяч, то есть каждый месяц ВСУ имеют минус 10 тысяч военнослужащих. При этом растет число дезертиров - минус еще 20 тысяч в месяц."Насильно людей забирают, мотивации нет, воевать никто не хочет. Возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство", - сказал он.Чем Россия сильнее УкраиныУ ВСУ нет систем ПВО, есть лишь отдельные элементы, отметил Путин."Есть Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает. Но системы как таковой нет", - сказал президент.У противника также нет и ударных систем таких, как гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования.Путин также рассказал, что является главным условием достижения целей СВО.Применение "Орешника"Путин также прокомментировал очередное применение новейшей ракеты "Орешник", которое произошло в ходе массированного удара по Украине в ночь на 24 мая. Тогда это оружие применили в районе Белой Церкви Киевской области."У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого — в полном смысле этого слова — применения "Орешника", - заявил Путин, имея ввиду, что ракета применялась без боевого заряда.Он объяснил, что последний удар был нанесен для того, чтобы проанализировать, как данная ракета войдет в цель, чтобы учитывать это при дальнейших применениях "Орешника"."Открою вам тайну: у нас потом туда залетели наши дроны — в этот сарай, по которому ударили, — и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все", - рассказал Путин.Он также подтвердил, что тогда же "Орешник" применили по контролируемой Украиной территории ДНР.Переговоры с УкраинойПутин вновь обозначил позицию Кремля, согласно которой Москва готова договариваться о завершении конфликта на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на прошлогодних переговорах с американцами в Анкоридже."Но, судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям - ред.) не готовы", - отметил он.Президент фактически подтвердил, что одним из требований РФ к Украине является вывод ВСУ из Донбасса."Контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" - не противоречит друг другу", - сказал Путин.С кем разговаривать на УкраинеОтдельно глава российского государства коснулся темы легитимности украинских властей."Много говорили о выборах в Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? То, что задавали там вопросы, это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они (выборы - ред.) будут, то когда?" - задался вопросом президент.Вопрос легитимности Владимира Зеленского лежит в юридической плоскости, при этом переговоры и подписание конечных соглашений возможно даже с ним, добавил он."Подписывать [мирные соглашения] мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Председатель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Надо только посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ", - подчеркнул Путин.Ему также задали вопрос, чтобы он сказал Зеленскому, если им доведется на встрече подписывать мирные договоренности."Слава богу, что все закончилось", - ответил российский лидер.Он также упомянул Зеленского, комментируя перезахоронение на Украине нацистских преступников."Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся", - сказал Путин.Про позицию ЕвросоюзаИнициатива по прекращению взаимодействия Европы и России исходит именно от ЕС, отметил Путин."Мы и не отказываемся от контактов [с представителями Европы], достаточно снять трубку и позвонить, хотят приехать - пускай приезжают. Это же они не хотят", - сказал глава российского государства.При этом, продолжил Путин, Москва не возражает против вступления Украины в Евросоюз."Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики [Германия] о том, что Украина должна стать ассоциированным членом [ЕС] и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против - пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок", - заявил он.Роль США в урегулировании на УкраинеНа переговорах на Аляске Россия согласилась на компромиссы для завершения украинского конфликта."Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - сказал Путин.По его словам, президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине."Да, он сам уже тоже публично высказывался. Он сказал, что не ожидал, что это будет так сложно. Да, действительно, со стороны, может быть, некоторые вещи кажутся не такими уж сложными, а когда туда влезаешь, погружаешься в проблему, оказывается, что неизвестных составляющих не так уж и мало, и они имеют значение", - отметил Путин.О происходящем в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА.

https://ukraina.ru/20260605/amerikanskaya-paradigma-tak-s-kem-zhe-druzhat-i-protiv-kogo-voyuyut-ssha--rossiya-ili-ukraina-1079827660.html

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