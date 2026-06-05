https://ukraina.ru/20260605/skorobogatyy-svo-dlya-rossii--eto-borba-za-vsyu-ukrainu-chtoby-ne-dopustit-novoy-voyny-1079894109.html

Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны

Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны - 05.06.2026 Украина.ру

Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны

Украина не может победить, поэтому она может только воевать. Именно к половинчатым решениям подталкивают Россию Киев и Запад с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2026-06-05T22:35

2026-06-05T22:35

2026-06-05T22:33

новости

россия

украина

запад

пётр скоробогатый

украина.ру

сво

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058107886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c601aed7ca26205ab8e3cd6164ccf1b.jpg

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на Санкт-Петербург и обстрел автобуса в Енакиево, заявил, что российский ответ на удары ВСУ уже носит системный характер и будет продолжен. Он подчеркнул, что именно для прекращения таких обстрелов и проводится специальная военная операция.Эксперт пояснил, какие цели преследует киевский режим и в чем разница в подходах. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Это четкая политическая позиция Украины", — заявил Скоробогатый.По словам эксперта, СВО для России — это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны, тогда как для Зеленского и Запада суть — в бесконечной войне, и "мирной Украины" для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане."Победить Украина не в состоянии, поэтому она может только воевать. Поэтому нам половинчатые решения не подходят. Но именно к этим решениям они нас подталкивают в этом году с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, экономика, мир, атака, атака бпла, дмитрий песков, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво