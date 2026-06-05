Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны - 05.06.2026 Украина.ру
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Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны
Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны - 05.06.2026 Украина.ру
Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны
Украина не может победить, поэтому она может только воевать. Именно к половинчатым решениям подталкивают Россию Киев и Запад с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-05T22:35
2026-06-05T22:33
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на Санкт-Петербург и обстрел автобуса в Енакиево, заявил, что российский ответ на удары ВСУ уже носит системный характер и будет продолжен. Он подчеркнул, что именно для прекращения таких обстрелов и проводится специальная военная операция.Эксперт пояснил, какие цели преследует киевский режим и в чем разница в подходах. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Это четкая политическая позиция Украины", — заявил Скоробогатый.По словам эксперта, СВО для России — это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны, тогда как для Зеленского и Запада суть — в бесконечной войне, и "мирной Украины" для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане."Победить Украина не в состоянии, поэтому она может только воевать. Поэтому нам половинчатые решения не подходят. Но именно к этим решениям они нас подталкивают в этом году с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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Скоробогатый: СВО для России – это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны

22:35 05.06.2026
 
© Украина.руКоллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Украина.ру
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Украина не может победить, поэтому она может только воевать. Именно к половинчатым решениям подталкивают Россию Киев и Запад с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на Санкт-Петербург и обстрел автобуса в Енакиево, заявил, что российский ответ на удары ВСУ уже носит системный характер и будет продолжен. Он подчеркнул, что именно для прекращения таких обстрелов и проводится специальная военная операция.
Эксперт пояснил, какие цели преследует киевский режим и в чем разница в подходах. "От задачи "Выйти к границам 1991 года и повергнуть Россию в пыль" они перешли к задаче добиться заморозки по линии соприкосновения. Это четкая политическая позиция Украины", — заявил Скоробогатый.
По словам эксперта, СВО для России — это борьба за всю Украину, чтобы не допустить новой войны, тогда как для Зеленского и Запада суть — в бесконечной войне, и "мирной Украины" для них сегодня нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в демографическом плане.
"Победить Украина не в состоянии, поэтому она может только воевать. Поэтому нам половинчатые решения не подходят. Но именно к этим решениям они нас подталкивают в этом году с помощью терактов, обстрелов и ударов по логистике", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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