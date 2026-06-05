https://ukraina.ru/20260605/petr-akopov-tsel-rossii--strategicheskoe-porazhenie-ukrainy-a-ne-tolko-vyvod-vsu-iz-donbassa-1079857747.html

Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса

Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса - 05.06.2026 Украина.ру

Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса

Целью России является стратегическое поражение Украины, а не только вывод войск из Донбасса. Даже успешные переговоры станут лишь первым этапом на пути к выполнению задач Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2026-06-05T12:33

2026-06-05T12:33

2026-06-05T12:33

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Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя эскалация повышением ставок перед переговорами, Акопов заявил, что если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными. Но говорить о том, что единственной целью Москвы является подталкивание Киева к переговорам, неправильно, подчеркнул обозреватель.По словам эксперта, задача России гораздо шире. "Целью России является нанесение стратегического поражения Украине, частью которого будет вывод войск из Донбасса. То есть цели Москвы не будут выполнены с подписанием мирного соглашения. Это только первый этап", — пояснил Акопов."Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными", — подытожил собеседник издания.В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты"."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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