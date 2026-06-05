Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса - 05.06.2026 Украина.ру
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Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса - 05.06.2026 Украина.ру
Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
Целью России является стратегическое поражение Украины, а не только вывод войск из Донбасса. Даже успешные переговоры станут лишь первым этапом на пути к выполнению задач Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-05T12:33
2026-06-05T12:33
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стратегии
война
война на украине
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Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя эскалация повышением ставок перед переговорами, Акопов заявил, что если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными. Но говорить о том, что единственной целью Москвы является подталкивание Киева к переговорам, неправильно, подчеркнул обозреватель.По словам эксперта, задача России гораздо шире. "Целью России является нанесение стратегического поражения Украине, частью которого будет вывод войск из Донбасса. То есть цели Москвы не будут выполнены с подписанием мирного соглашения. Это только первый этап", — пояснил Акопов."Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными", — подытожил собеседник издания.В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты"."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
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Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса

12:33 05.06.2026
 
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Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Целью России является стратегическое поражение Украины, а не только вывод войск из Донбасса. Даже успешные переговоры станут лишь первым этапом на пути к выполнению задач Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Отвечая на вопрос о том, является ли нынешняя эскалация повышением ставок перед переговорами, Акопов заявил, что если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными. Но говорить о том, что единственной целью Москвы является подталкивание Киева к переговорам, неправильно, подчеркнул обозреватель.
По словам эксперта, задача России гораздо шире. "Целью России является нанесение стратегического поражения Украине, частью которого будет вывод войск из Донбасса. То есть цели Москвы не будут выполнены с подписанием мирного соглашения. Это только первый этап", — пояснил Акопов.
"Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными", — подытожил собеседник издания.
В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты".
"Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
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