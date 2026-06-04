https://ukraina.ru/20260604/finansovyy-suverenitet-ataka-na-prigorodnyy-poezd-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-4-iyunya-1079807611.html

Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июня

Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июня - 04.06.2026 Украина.ру

Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июня

Россия достигла финансового суверенитета. Украинские военные атаковали электричку в Крыму и продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-04T13:00

2026-06-04T13:00

2026-06-04T13:10

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https://t.me/Aksenov82/9648Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, несмотря на все сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Мы не зависим от решений третьих стран, дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка. У нас этого нет, наш внешний долг всего десять процентов, который мы скоро погасим", — рассказал он.Россия живёт без внешних притоков иностранных инвестиций и рассчитывает только на свои финансовые возможности, отметил Силуанов."Мы принимаем собственные решения <...>, исходя из тех потребностей, которые есть в стране. <...> И результаты есть. За последние годы рост экономики достаточно устойчивый", — добавил он.Силуанов уточнил, что за последние три года рост ВВП составил около 10%.Атака на гражданский транспортУтром 4 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об ударе ВСУ по"Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку", – написал он в своём телеграм-канале в 08:49.До этого, в 01:42, он сообщал об атаке ВСУ в результате которой погибли 3 мирных жителя."В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку", – сообщал он.Эти удары прокомментировал первый спикер парламента Новороссии, проживающий в Крыму бывший народный депутат Украины Олег Царёв."ВСУ совсем открыто бьют по мирным гражданам. Думаю, что теперь это станет частью стратегии Киева — атаковать мирных, чтобы создать ощущение, что российские власти не могут защитить население. Зеленскому уже всё равно, что думает Трамп. А европейцы всё равно поддержат, что бы он ни делал", – отметил он.По его словам, действия украинских властей направлены на дестабилизацию ситуации внутри РФ."Я думаю, что действия Зеленского в ближайшее время и дальше будут направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. На фронте вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. К таким действиям противника мы должны быть готовы. В первую очередь, к этому должно быть готово общество России", – указал Царёв.Атака на пригородный поезд в Крыму произошла на следующие сутки после того, как ВСУ прицельно атаковали пассажирский автобус в Енакиево, в результате чего погибли 8 человек. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. МИД РФ осудил произошедшее."Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях. Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие своё неминуемое поражение. Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что замалчивание этого преступления Киева, как и остальных его кровавых злодеяний, равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима Зеленского.Обстрелы и налётыУтром 4 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 3 июня до 07:00 по московскому времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 10 атак на этот регион России: 5 на горловском, 2 на дебальцевском и по 1 на донецком и енакиевском направлениях, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 8 и ранении 17 гражданских лиц, в т.ч. ребёнка. Поступили дополнительные сведения о ранении 3 гражданских лиц за 30 мая в Углегорске. Огнём ВСУ были повреждены пассажирские автобусы, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Великая Лепетиха — 5; Голая Пристань — 5; Пролетарка — 4; Солонцы — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Горностаевка и Каиры.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 11:21 сообщил об обстреле Каменки-Днепровской украинскими военными."Идёт обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры. Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов противника", – написал Балицкий в своём телеграм-канале. Позднее он рассказал об атаке на Энергодар."Прошлой ночью со стороны киевского режима была совершена очередная подлая атака по гражданской инфраструктуре города Энергодара. Противник применил тяжёлый гексакоптер со сбросом боеприпасов. Целью стал двор многоквартирных жилых домов. Повреждения получили несколько частных автомобилей, припаркованных во дворе. Благо пострадавших нет", – отметил Балицкий, опубликовав также фото последствий атаки.Утром 4 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 11 беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет. В Белгородском округе по посёлку Разумное, сёлам Бессоновка, Головино, Красный Октябрь, Красный Хутор, Наумовка Вторая, Нечаевка, Никольское, Новая Наумовка, Орловка, Отрадное, Таврово, Ясные Зори и хутору Церковный нанесены удары 19 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. В селе Никольское повреждены 2 частных дома и ГАЗель, в селе Бессоновка — складское здание предприятия, в селе Таврово — 4 автомобиля, в посёлке Разумное — частный дом, хозпостройка и автомобиль", – указывалось в сводке.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка, Грузское совершены атаки 14 беспилотников, 8 из которых сбиты. В посёлке Борисовка повреждены заборы двух частных домов и 6 транспортных средств, в селе Грузское — корпус предприятия.В Валуйском округе сёла Борки, Казначеевка, Кукуевка и Шелаево атакованы 9 беспилотниками, 7 из которых подавлены и сбиты. Обошлось без последствий.Над Вейделевским округом сбиты 14 беспилотников. В результате падения фрагментов в хуторе Попасный загорелся неэксплуатируемый частный дом — пожарным расчётом возгорание ликвидировано."В Волоконовском округе по посёлку Малиново, сёлам Борисовка, Волчья Александровка, Красная Нива, хуторам Давыдкин и Хуторище произведены атаки 8 беспилотников, 5 из которых сбиты. В хуторе Давыдкин от детонации FPV-дрона на территории предприятия погиб мужчина. В селе Борисовка повреждён частный дом, в хуторе Давыдкин — автомобиль", – сообщил Оперштаб.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Пороз, Рождественка, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА, произведены 2 обстрела с применением 7 боеприпасов и совершены атаки 41 беспилотника, 5 из которых подавлены и сбиты."В селе Козинка в результате атаки дрона погиб мужчина", – отмечалось в сводке.В городе Грайворон повреждены сооружение на территории соцобъекта и автомобиль, в посёлке Хотмыжск — инфраструктурный объект, в хуторе Масычево — оборудование предприятия, в селе Дорогощь — трактор, 3 частных дома, 2 автомобиля, а также разрушена хозпостройка. Сегодня ночью в селе Почаево в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены автомобиль, частный дом и хозпостройки.В Ивнянском округе сёла Верхопенье, Новенькое и Сырцево атакованы 3 беспилотниками. В селе Новенькое повреждён инфраструктурный объект, в селе Верхопенье — коммерческий объект и две машины.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Теребрено выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 27 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. На окраине села Илек-Пеньковка повреждён корпус предприятия, в посёлке Красная Яруга — ГАЗель.В Новооскольском округе село Глинное атаковано беспилотником. Без последствий.Над Прохоровским округом сбит беспилотник."В Ракитянском округе посёлок Ракитное, сёла Борисполье, Лаптевка и Солдатское подверглись ракетному обстрелу и атакам 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Лаптевка в результате ракетного обстрела ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один частный дом сгорел, а также повреждены газовая труба, 6 частных домов и надворные постройки", – сообщил Оперштаб.Над Ровеньским округом сбиты 3 беспилотника. Над Старооскольским округом сбит беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Козьмодемьяновка, Красная Поляна, Купино, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Червона Дибровка, Щигоревка и хутору Ржавец совершены атаки 60 беспилотников, 34 из которых сбиты и подавлены."В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на КамАЗ ранен мужчина. Лечение пострадавший продолжает амбулаторно. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В селе Вознесеновка повреждены 2 частных дома и надворная постройка, в посёлке Маслова Пристань — оборудование, 3 квартиры в МКД и 3 автомобиля, в хуторе Ржавец — грузовой и легковой автомобили, в селе Муром — складское помещение предприятия, в селе Купино — грузовой автомобиль, в селе Белянка — частный дом и уничтожен огнём автомобиль УАЗ, в Шебекино повреждены коммерческий объект, грузовой и легковой автомобили, частный дом и линия электропередачи, в селе Щигоревка — частный дом, хозпостройка и ГАЗель, в селе Новая Таволжанка — 6 квартир многоквартирного дома, 2 машины и 6 частных домов, 3 из которых сгорели. Сегодня ночью и рано утром от атак дронов в Шебекино повреждены 2 частных дома, 3 машины и ГАЗель, в селе Козьмодемьяновка — частный дом, в селе Нежеголь — автомобиль."В Яковлевском округе в районе посёлка Томаровка в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадал мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – указывалось в сводке.Позднее стало известно о новых атаках."Шебекинский округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадали две мирные жительницы. В районе села Терновое FPV-дрон нанёс удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", – сообщил в 10:54 Оперштаб.В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль — транспорт получил повреждения. В районе села Белянка от детонации FPV-дрона повреждена ГАЗель. В селе Вознесеновка в результате удара дрона посечён осколками припаркованный грузовой автомобиль.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О попытках Украины дестабилизировать обстановку в России — в статье Владимира Скачко "Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри"

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