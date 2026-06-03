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Ветеран ФСБ Беляев о том, как отсутствие средств и вооружений толкает Украину на безумные решения
Ветеран ФСБ Беляев о том, как отсутствие средств и вооружений толкает Украину на безумные решения - 03.06.2026 Украина.ру
Ветеран ФСБ Беляев о том, как отсутствие средств и вооружений толкает Украину на безумные решения
Украину ждет катастрофа из-за миграционной политики Владимира Зеленского, через 30 лет в стране будет один украинский ребёнок на шесть индийских, но киевские... Украина.ру, 03.06.2026
2026-06-03T16:54
2026-06-03T16:54
2026-06-03T16:54
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Украину ждет катастрофа из-за миграционной политики Владимира Зеленского, через 30 лет в стране будет один украинский ребёнок на шесть индийских, но киевские чиновники призывают увеличить ввоз мигрантов, заявляя, что в будущем украинцы могут стать "смесью индуса и бангладешца", и видят в этом создание новой "аполитической нации" государства. Инициативу Банковой увеличить приток мигрантов из других стран на фоне финансового и ресурсного кризиса прикрывают решением демографической проблемы. Но ключевой фактор состоит в нехватке солдат на передовой. О том, к чему это может привести, корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал подполковником ФСБ в отставке Александр Беляев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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