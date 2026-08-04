https://ukraina.ru/20260804/most-v-zatoke-unichtozhen-gde-vs-rossii-nachnut-snosit-pervye-mosty-cherez-dnepr--anpilogov-1082141963.html

Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов

Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов - 04.08.2026 Украина.ру

Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру при помощи интерактивной карты... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T10:59

2026-08-04T10:59

2026-08-04T10:59

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Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру при помощи интерактивной карты проанализировал обстановку на линии фронта и продвижение российских войск, рассказал об особенностях местности, которую освобождают прямо сейчас, оценил эффективность российских ударов по украинским мостам и АЗС, а также спрогнозировал ближайшие действия Украины в войне городов: 00:25 – Обстановка на Запорожском направлении: когда освободят Орехов?08:45 – О продвижении ВС России в Донбассе:17:45 – Что происходит в Харьковской и Сумской областях?23:50 – Как Россия отрезает Украину от Чёрного моря;30:00 – Об эффективности ударов по украинским АЗС и мостам;35:20 – Война городов: чего ждать от Украины.

россия

украина

днепр

черное море

запорожская область

запорожье

харьков новости

харьковская область

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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