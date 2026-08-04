https://ukraina.ru/20260804/most-v-zatoke-unichtozhen-gde-vs-rossii-nachnut-snosit-pervye-mosty-cherez-dnepr--anpilogov-1082141963.html
Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов
Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов - 04.08.2026 Украина.ру
Мост в Затоке уничтожен! Где ВС России начнут сносить первые переправы через Днепр — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру при помощи интерактивной карты... Украина.ру, 04.08.2026
2026-08-04T10:59
2026-08-04T10:59
2026-08-04T10:59
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Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру при помощи интерактивной карты проанализировал обстановку на линии фронта и продвижение российских войск, рассказал об особенностях местности, которую освобождают прямо сейчас, оценил эффективность российских ударов по украинским мостам и АЗС, а также спрогнозировал ближайшие действия Украины в войне городов: 00:25 – Обстановка на Запорожском направлении: когда освободят Орехов?08:45 – О продвижении ВС России в Донбассе:17:45 – Что происходит в Харьковской и Сумской областях?23:50 – Как Россия отрезает Украину от Чёрного моря;30:00 – Об эффективности ударов по украинским АЗС и мостам;35:20 – Война городов: чего ждать от Украины.
россия
украина
днепр
черное море
запорожская область
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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